Bogdan Ivan, după ce a mers cu Bolojan la Viena ca să discute despre investițiile în energie: "Neptun Deep este punctul-cheie"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, după discuţiile avute la Viena cu cancelarul Christian Stocker şi omologul austriac, Wolfgang Hattmannsdorfer, că "OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european". Ivan a transmis şi care este obiectivul său: "Energie accesibilă pentru populație, prețuri competitive pentru companii".

"Astăzi, la Viena, discuțiile au pus în prim-plan România. Alături de premierul Ilie Bolojan și de delegația României, am avut un dialog direct cu cancelarul Christian Stocker și cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, despre proiectele prin care România își poate întări poziția în regiune pe zona de energie și investiții.

Neptun Deep este punctul-cheie: OMV Petrom și Romgaz lucrează împreună la investiția care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european.

Am insistat pe îmbunătățirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, în regiunea noastră. Prețurile nu pot scădea fără o integrare reală a infrastructurii.

În același timp, partea austriacă și-a exprimat interesul real pentru consolidarea relațiilor economice cu România și a reconfirmat sprijinul pentru aderarea noastră la OCDE.

Obiectivul meu rămâne clar: energie accesibilă pentru populație, prețuri competitive pentru companii și o Românie puternică în arhitectura energetică europeană!", a postat Bogdan Ivan pe Facebook.