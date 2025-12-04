O comoară antică a fost descoperită în apropiere de Roma prin scanare termică. Inscripțiile de pe obiecte i-au uimit pe arheologi

Orașul roman antic Gabii a fost situat la doar 18 kilometri est de Roma. FOTO: showme.missouri.edu

În inima orașului roman antic Gabii, situat la doar 18 kilometri est de Roma, o echipă de arheologi a făcut o descoperire remarcabilă: rămășițele unui bazin masiv căptușit cu piatră, parțial sculptat direct în roca de bază. Aceasta este o adevărată comoară arhitecturală, care oferă indicii despre primele proiecte urbanistice din Roma Antică.

Descoperirea nu se oprește însă aici. Arheologii investighează o “anomalie” misterioasă în apropierea sitului bazinului. Inițial dezvăluită prin scanări termice, ruinele altei construcții ar putea scoate în evidență un templu sau un alt tip de clădire civică mare, potrivit site-ului Universității din Missouri.

„Dacă este un templu, ne-ar putea ajuta să explicăm unele dintre artefactele pe care le-am găsit deja în nivelurile de abandon ale bazinului, cum ar fi vase intacte, lămpi, recipiente de parfum și cupe inscripționate cu marcaje m”, sisterioase pune profesorul de arheologie Marcello Mogetta.

„Unele dintre aceste obiecte ar fi putut fi plasate în mod deliberat acolo ca ofrande religioase sau aruncate în legătură cu închiderea rituală a bazinului în jurul anului 50 d.Hr. - subliniind astfel rolul crucial jucat de managementul apei în orașele antice.”

Construită în jurul anului 250 î.Hr., cu dovezi că unele părți ar putea fi chiar mai vechi, această structură artificială ar putea fi unul dintre cele mai vechi exemple de arhitectură monumentală romană, în afară de temple și ziduri ale orașului.

Profesorul Marcello Mogetta de la Universitatea din Missouri, șeful departamentului de clasici, arheologie și religie de la Mizzou, spune că arhitectura monumentală ilustrează un exemplu puternic de exprimare politică în Roma Antică.

„Această descoperire ne oferă o perspectivă rară asupra modului în care primii romani au experimentat planificarea urbană”, spune el.

„Locația sa – în centrul orașului, lângă principala intersecție – sugerează că ar fi putut fi o piscină monumentală care făcea parte din forumul orașului sau inima vieții publice din orașele romane. Întrucât arheologii încă nu știu pe deplin cum arăta cu adevărat Forumul Roman timpuriu, Gabii oferă o perspectivă neprețuită asupra dezvoltării sale.”

De ce este importantă descoperirea

Descoperirea se bazează pe lucrările anterioare ale echipei de la Gabii, inclusiv pe „Clădirea Zona F”, un complex terasat sculptat în panta craterului vulcanic antic în jurul căruia a crescut orașul.

Împreună, aceste descoperiri arată cum constructorii romani s-au inspirat de arhitectura greacă. De la Partenon la Agora, grecii au creat piețe pavate, terase dramatice și spații civice grandioase care se concentrau atât pe imagine și putere, cât și pe funcție – lecții pe care primii romani le-au adaptat pentru propriile orașe.

„În timp ce primele straturi ale Romei au fost îngropate sub secole de construcții ulterioare, Gabii - un vecin și rival odinioară puternic al Romei, stabilit inițial în epoca timpurie a fierului - a fost în mare parte abandonat până în anul 50 î.Hr. și ulterior reocupat la o scară mult mai mică”, spune Mogetta. „Din această cauză, străzile și fundațiile clădirilor originale ale orașului Gabii sunt neobișnuit de bine conservate, oferind o privire rară asupra vieții romane timpurii.”

Recunoscând semnificația istorică și culturală a orașului antic, Ministerul Culturii din Italia a înființat un parc arheologic, acum parte a unui institut autonom, Musei e Parchi Archeologici di Praeneste e Gabii. Această desemnare a permis cercetătorilor, inclusiv unei inițiative internaționale numite Proiectul Gabii, să exploreze și să excaveze cu atenție situl.

Activitatea continuă a Proiectului Gabii ajută la asigurarea faptului că istoria antică a orașului este conservată, studiată și împărtășită cu vizitatorii pentru generațiile viitoare.