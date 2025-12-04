Motivele secrete ale vizitei lui Putin în India: Nu e vorba de revenirea la diplomația Războiului Rece, ci de ceva mult mai amplu

Președintele rus Vladimir Putin a început joi o vizită de două zile în India, unde se întâlnește cu premierul Narendra Modi, iar Delhi și Moscova sunt așteptate să semneze o serie de acorduri, notează BBC într-o analiză publicată pe site-ul său.

Vizita liderului de la Kremlin are loc în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump poartă discuții cu Rusia și Ucraina, în încercarea de a pune capăt războiului care intră în curând în cel de-al patrulea an.

India și Rusia sunt aliați de decenii, iar Putin și Modi au o relație cordială, amintește radiodifuzorul britanic.

Rusia consideră esențiale relațiile cu India

Pentru Kremlin, relațiile cu India sunt esențiale, iar cifrele o dovedesc.

Țara sud-asiatică are o populație de aproximativ un miliard și jumătate de oameni și este economia majoră cu cea mai rapidă creștere globală, de peste 8%.

Acest lucru o face o piață extrem de atractivă pentru bunurile și resursele rusești, în special cele bazate pe petrol.

India este al treilea cel mai mare consumator de țiței din lume și a cumpărat cantități mari din Rusia.

BBC amintește că nu a fost întotdeauna așa.

Înainte de invazia Ucrainei, doar 2,5% din importurile de petrol ale Indiei proveneau din Rusia.

Între timp, ponderea a crescut la 35%.

Guvernul de la New Delhi a profitat de faptul că, în contextul sancțiunilor internaționale și al accesului restricționat la piața europeană, rușii s-au văzut nevoiți să reducă prețurile.

Washingtonul taxează India pentru petrolul rusesc achiziționat

Anul acesta, administrația Trump a impus un tarif suplimentar de 25% pentru produsele indiene, argumentând că, prin achiziționarea de petrol din Rusia, guvernul lui Modi contribuie la finanțarea războiului purtat de Kremlin.

De atunci, comenzile din India pentru petrol rusesc au scăzut, însă Putin vrea să-l convingă pe Modi să continue să cumpere.

Pentru Moscova, vânzările de arme către India sunt o altă prioritate.

Astfel de tranzacții datează încă din epoca sovietică.

Înainte de vizita lui Putin, au existat informații conform cărora India intenționează să achiziționeze avioane de vânătoare rusești de ultimă generație și sisteme de apărare antiaeriană.

În plus, lovită de lipsa forței de muncă, pe fondul războiului, Rusia consideră India drept o sursă valoroasă de lucrători calificați.

Și geopolitica are un cuvânt greu de spus în relațiile bilaterale.

Kremlinul insistă să demonstreze că eforturile Occidentului de a-l izola, din cauza campaniei din Ucraina, au eșuat.

Președintele rus și premierul indian s-au întâlnit recent, cu ocazia vizitei în China.

Xi Jinping, Vladimir Putin și Narendra Modi au pozat cu această ocazie, iar regimul de la Moscova s-a folosit de imagini pentru a proiecta mesajul că Rusia are aliați puternici care susțin conceptul unei lumi multipolare.

Rusia laudă „parteneriatul său fără limite” cu China și este la fel de vocală în ceea ce privește „parteneriatul său strategic special și privilegiat” cu India.

Jurnalist rus: Suntem complet izolați de Europa și acesta este un mare eșec

„Kremlinul este sigur că Occidentul, inclusiv Europa, a eșuat total. Nu suntem izolați, pentru că avem legături cu Asia și cu Sudul Global. Din punct de vedere economic, acesta este viitorul. În acest sens, Rusia a revenit ca actor principal în aceste părți ale globului, precum Uniunea Sovietică, pe vremuri.

Dar chiar și Uniunea Sovietică avea canale și conexiuni speciale cu SUA, Germania de Vest și Franța. Avea o politică multi-vectorială.

Însă acum suntem total izolați de Europa. Acest lucru este fără precedent.

Filosofii noștri au spus întotdeauna că Rusia face parte din Europa. Acum nu mai facem. Acesta este un mare eșec și o mare pierdere.

Sunt sigur că o parte a clasei politice și antreprenoriale din Rusia visează să se întoarcă în Europa și să facă afaceri nu doar cu India și China”, spune Andrei Kolesnikov, editorialistul publicației Novaya Gazeta, care a fost interzisă în Rusia și a cărei apariție este coordonată de jurnaliști care au părăsit țara pentru propria lor siguranță.

BBC: Vizita lui Putin, un test al autonomiei strategice a lui Modi

Vizita lui Putin la Delhi are loc într-un moment important pentru ambițiile globale ale premierului Modi și ale Indiei.

Legăturile indo-ruse datează din epoca sovietică și au rezistat peisajului geopolitic în schimbare.

Se poate spune că Vladimir Putin a investit mai mult timp și mai multă energie în această relație, comparativ cu alți lideri ruși dinaintea lui.

La rândul său, premierul Modi, în ciuda presiunilor intense din partea guvernelor occidentale, a ales să nu condamne Moscova pentru invazia din Ucraina și să susțină că dialogul este singura modalitate de a rezolva conflictul ruso-ucrainean.

„Autonomia strategică” a Indiei se referă la eforturile de a menține legături strânse cu Moscova și, în același timp, cu Occidentul.

Asta a funcționat până când Trump s-a întors la Casa Albă.

Relațiile dintre India și SUA au atins un minim istoric în ultima vreme, pe fondul sancțiunilor tarifare de la Washington.

Premierul indian ar dori să le arate celor de acasă și din întreaga lume că încă îl consideră pe Putin aliatul său și nu a cedat presiunilor din partea lui Trump, pe care anterior l-a numit „adevăratul său prieten”.

Însă, în paralel, au continuat presiunile aliaților din Europa: săptămâna aceasta, ambasadorii Germaniei, Franței și Marii Britanii la New Delhi au semnat un articol de presă în care critică războiul Rusiei în Ucraina.

Prin urmare - punctează BBC - Modi va trebui să se asigure că întărirea legăturilor cu Rusia nu subminează discuțiile comerciale în curs cu SUA și parteneriatul cu Europa.

India ar vrea avioane de generația a 5-a din Rusia, dar nu e clar dacă Putin le poate livra

O altă prioritate a lui Modi va fi deblocarea potențialului comerțului bilateral cu Moscova.

Analiștii au remarcat adesea că relația economică dintre cei doi aliați a avut performanțe sub așteptări timp de decenii.

Comerțul indo-rus a crescut la 68,72 miliarde de dolari la sfârșitul lunii martie 2025, față de doar 8,1 miliarde de dolari în 2020.

Acest lucru a venit în mare parte pe seama creșterii bruște a achizițiilor de petrol rusesc la preț redus. Astfel, excedentul de balanță comercială a înclinat puternic în favoarea Rusiei, iar Modi ar dori să corecteze acest lucru.

Întrucât firmele indiene au redus deja achizițiile de petrol din Rusia pentru a evita sancțiunile din partea Washingtonului, cele două țări vor analiza alte domenii pentru a stimula comerțul.

Sectorul Apărării este un subiect major de discuție.

Achizițiile militare ale Indiei din Rusia s-au redus la un nivel de 36% între 2020 și 2024, de la vârfurile de 72% consemnate în intervalul 2010 - 2015 și de 55% între 2015 și 2019, potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm.

Acest lucru s-a datorat în mare parte încercării Indiei de a-și diversifica portofoliul defensiv și de a stimula producția internă.

Însă multe platforme militare indiene încă se bazează pe Rusia.

Țara are 29 de escadrile aviatice și multe dintre ele sunt dotate cu aparate rusești Suhoi-30.

Războiul Indiei cu Pakistanul din luna mai a acestui an a subliniat rolul important al armamentului de la Moscova pentru New Delhi, în special al sistemelor antiaeriene S-400.

Rapoartele sugerează că India dorește să-l determine pe Putin să-i vândă sisteme S-500 modernizate și avioane de vânătoare Su-57 de generația a cincea.

Asta, în contextul în care rivalul nuclear al Indiei, Pakistanul, a cumpărat din China avioane stealth J-35.

Însă Rusia se confruntă cu o lipsă de componente critice din cauza sancțiunilor impuse pe fondul războiului din Ucraina, iar termenul limită de livrare a unor unități S-400 ar fi fost amânat până în 2026.

Este previzibil că premierul indian îi va solicita lui Putin unele garanții privind termenele-limită ale livrărilor militare.

Comerțul între India și Rusia este sub așteptări

Modi ar dori, de asemenea, ca economia Rusiei să se deschidă mai amplu pentru produsele indiene de larg consum, pentru a remedia dezechilibrul comercial masiv.

„Categoriile orientate către consumator și cele cu vizibilitate ridicată rămân marginale: smartphone-urile (75,9 milioane de dolari), creveții (75,7 milioane de dolari), carnea (63 milioane de dolari) și îmbrăcămintea, la doar 20,94 milioane de dolari, subliniază penetrarea limitată a Indiei pe piețele de retail și în lanțurile de electronice din Rusia, în ciuda fluctuației geopolitice”, a subliniat Global Trade Research Initiative (GTRI), un grup de reflecție cu sediul la New Delhi.

„Vizita lui Putin nu este o revenire nostalgică la diplomația Războiului Rece. Este o negociere privind riscul, lanțurile de aprovizionare și izolarea economică. Un rezultat modest va include petrolul și apărarea; unul ambițios va remodela economia regională”, a conchis GTRI.