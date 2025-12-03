O companie aeriană introduce noi reguli de călătorie: Pasagerii supraponderali vor fi nevoiți să-și rezerve un loc în plus

1 minut de citit Publicat la 10:52 03 Dec 2025 Modificat la 10:52 03 Dec 2025

Va fi introdusă o politică mai strictă pentru pasagerii supraponderali / foto: Getty Images

Una dintre cele mai mari companii aeriene din SUA a anunțat noi reguli care vor schimba modul în care călătoresc o parte dintre pasageri. Concret, va fi introdusă o politică mai strictă pentru persoanele supraponderale și vor fi implementate taxe suplimentare pentru anumite servicii, potrivit The Independent.

Southwest Airlines, una dintre cele mai populare companii aeriene din Statele Unite, a anunțat că, începând cu data de 27 ianuarie 2026, va impune pasagerilor supraponderali care nu pot încăpea confortabil între cotierele scaunelor să cumpere un bilet suplimentar în avans.

Această modificare reprezintă o schimbare semnificativă față de politica actuală, care oferă mai multă flexibilitate.

„Pentru a asigura spațiul necesar, îi informăm pe pasagerii care au folosit anterior politica de loc suplimentar că trebuie să achiziționeze biletul în momentul rezervării”, a transmis compania într-un comunicat.

Decizia a stârnit reacții și îngrijorări. Jason Vaughn, agent de turism specializat în călătorii pentru persoane supraponderale, a avertizat că noua regulă ar putea pune presiune suplimentară pe mulți pasageri.

„Cred că va înrăutăți experiența de zbor pentru toată lumea”, a declarat acesta pentru Associated Press.

Vaughn susține că fără garanția rambursării, mulți pasageri ar putea încerca să călătorească pe un singur loc, ceea ce ar putea duce la disconfort atât pentru ei, cât și pentru pasagerii din jur.

Mai mult decât atât, compania a mai anunțat că va începe să perceapă taxe suplimentare pentru locurile cu mai mult spațiu pentru picioare și va introduce zboruri de noapte.

Conform unui raport publicat în revista Lancet în prima parte a acestui an, obezitatea devine o amenințare globală fără precedent.

Din ce în ce mai mulți copii și tineri se confruntă cu probleme de sănătate din cauza obezității.