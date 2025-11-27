O companie aviatică a „uitat” un Boeing 737-200 timp de 12 ani, în aeroport: „Nu știam că se află încă printre activele noastre”

Modificat la 08:00 27 Noi 2025

Publicat la 08:00 27 Noi 2025

1 minut de citit Publicat la 08:00 27 Noi 2025 Modificat la 08:00 27 Noi 2025

Aeronava, un Boeing 737-200 lăsat la sol încă din 2012, a fost descoperită întâmplător într-un colț al aeroportului din Kolkata / foto: Getty Images

O companie aviatică a „uitat” un avion Boeing 737-200, într-un aeroport, timp de 12 ani. Ulterior, după ce l-au descoperit, reprezentanții companiei au decis să-l vândă.

Aeronava, un Boeing 737-200 lăsat la sol încă din 2012, a fost descoperită întâmplător într-un colț al aeroportului din Kolkata de reprezentanții companiei AirIndia, relatează Le Figaro.

Campbell Wilson, directorul executiv al companiei AirIndia, a recunoscut situația într-un mesaj intern relatat de Telegraph India.

„Deși casarea unei aeronave vechi nu este neobișnuită, aceasta a fost.

Nici măcar nu știam că acest avion se află încă printre activele noastre”, a transmis șeful companiei.

După ce a fost descoperită aeronava, aceasta a fost mutată și, ulterior, vândută.

„Am scăpat de o amintire veche”, a glumit directorul executiv

Greșeală a fost criticată dur de internauți.

Cum a fost uitată aeronavă timp de peste un deceniu

Avionul a fost livrat inițial companiei Indian Airlines în 1982.

Ulterior, de-a lungul anilor, a fost operat de mai multe companii aeriene.

A revenit la Indian Airlines în 2007, fiind folosit ca avion cargo.

Odată cu fuziunea acesteia cu Air India, aeronava a intrat automat în flota noii companii naționale. Retras din serviciu în 2012, Boeingul a fost parcat pe aeroportul din Kolkata, unde a rămas uitat timp de mai bine de un deceniu.

Aeroportul a încasat aproape 100.000 de euro pentru cei 12 ani în care a găzduit aeronava.

În final, Boeingul vechi de 43 de ani a fost vândut unui intermediar și transportat la Bangalore, unde va fi folosit pentru antrenamente la sol ale echipajelor.