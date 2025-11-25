Pasagerii indisciplinați la bordul avioanelor pot primi interdicție la bord de 4 ani ori amendă de 20.000 de euro, în Franța

Publicat la 13:58 25 Noi 2025

Ministerul Aviației Civile francez va putea include pe lista neagră pasagerii indisciplinaţi, despre care se știe că perturbă zborurile. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Pasagerii care pun în pericol siguranța zborului sau agresează alte persoane, vor avea interdicție de a călători la bordul avioanelor companiilor aeriene franceze. Cele mai dure pedepse pot ajunge până la interdicția de îmbarcare timp de 24 până la 48 de luni. Pentru a combate potențialele perturbări cauzate de pasagerii indisciplinați, Franța a implementat o politică de toleranță zero. Noile reguli au fost publicate în Monitorul Oficial al țării pe 8 noiembrie, pedepsindu-i pe cei care adoptă un comportament antisocial la bord cu amenzi, interdicții și detenție.

Ministerul Aviației Civile francez va putea include pe lista neagră pasagerii indisciplinaţi, despre care se știe că perturbă zborurile. Odată înregistrați, călătorilor indisciplinați li se va interzice să zboare cu o companie aeriană franceză timp de doi ani, perioadă care va crește la patru ani în cazul unei recidive în primele 24 de luni ale interdicției, relatează La Repubblica.

Interdicția va fi declanșată dacă o persoană pune în pericol siguranța zborului, siguranța echipajului de zbor sau a altor pasageri. De asemenea, este interzisă deteriorarea aeronavei sau a altor bunuri de la bord.

Unele încălcări mai puțin grave pot duce la amendă. ​Sunt stipulate amenzi de până la 20.000 de euro, de exemplu, în cazul pasagerilor care continuă să utilizeze dispozitivele electronice, cum ar fi telefoanele mobile, laptopurile sau bateriile externe periculoase, atunci când echipajul le-a interzis acest lucru.

Totodată se vor aplica amenzi dacă aceştia obstrucționează siguranța echipajului de cabină sau dacă refuză să respecte una dintre instrucțiunile de siguranță.

Conform datelor oficiale publicate de principalele companii aeriene, în Europa se înregistrează în fiecare lună între 200 și 500 de cazuri de călători indisciplinați. Ceea ce puțini își dau seama este că un comportament inadecvat are un impact semnificativ atât asupra siguranței, cât și asupra costurilor de operare.