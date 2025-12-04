Apocalipsa Apei: Viața în Câmpina, ca o distopie, după 7 zile fără apă. Înapoi în timp, la cozi și „liste”

6 minute de citit Publicat la 23:34 04 Dec 2025 Modificat la 23:53 04 Dec 2025

Locuitori din Câmpina, la coadă la apă potabilă distribuită gratuit. Foto: antena3.ro

Ploaia cade ca o binecuvântare peste oraș. În ignoranța lor desăvârșită, picăturile de apă se rostogolesc pe acoperișuri fără a intui capcanele perfide pe care oamenii locului le-au pregătit pentru ele: burlane lungi, la capătul cărora apa e acumulată în cisterne sau bidoane de plastic. În ciuda vremii, pe străzile Câmpinei nu vezi însă oameni precipitați sau umbrele agitându-se în ploaie, ci siluete aproape fantomatice care se deplasează lent, în timp ce cară recipiente și bidoane cu apă. Sunt două șiruri, la fel de tăcute: cel care se îndreaptă, cu bidoane goale, spre cisterna montată de Primărie în centrul orașului, și cel care se îndepărtează, cu bidoanele pline. Scena se repetă zilnic, de o săptămână, de când 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă.

După orele prânzului, fantoma lui Nicolae Ceaușescu își face brusc simțită prezența în centrul orașului Câmpina. Ca treziți din letargie, oamenii sunt brusc însuflețiți de sosirea unei mașini de pompieri. E o imagine tulburător de asemănătoare cu scenele din ceaușismul târziu, cu oameni care alergau lacomi, cu sacoșe goale, spre mașinile cenușii pe care scria „Pîine” sau „Carne”.

Acum, oamenii sunt înarmați cu buletine, iar pe mașină scrie „112 Pompierii”.

„V-ați trecut pe listă? Să vă trec pe listă! Haideți să vă trec pe listă”. Un polițist local, în vestă galben-fosforescentă face triajul, în timp ce oamenii se încolonează ordonat la coadă: se dă apă potabilă - câte două sticle de 2 litri pe cap de locuitor.

Locuitori din Câmpina, la coadă la apă potabilă distribuită dintr-o mașină de pompieri. Foto: antena3.ro

„Nu se dă apă decât o dată pe zi. Noi suntem patru: Mama, tata, copilul și eu”, declară Carmen Constantin, o localnică din Câmpina care a reușit să obțină „de la primărie” 8 sticle de câte 2 litri de apă bună de băut.

„Spui numele de familie, strada și numărul blocului. Așa se dă apa - pe listă. Cred că, la un moment dat, o să fim controlați”, susține Carmen Constantin.

Oamenii nu știu exact de ce li se cere să dea astfel de date polițistului local care supervizează operațiunea. Unii prezintă buletinul, alții sunt crezuți pe cuvânt, fără a mai prezenta vreun document de identitate.

Sticle de apă distribuite de ISU în Câmpina. Foto: ISU

„Duminică, a plouat”, continuă Carmen Constantin. „Am pus găleata la burlanul de la ploaie și am umplut cada! De frică să nu rămânem în casă fără apă”.

„Mă întrebați cum e cu copil mic? E groaznic”. 5 litri de apă pe zi pentru sterilizarea unui biberon

Mașina de pompieri vine însă o dată pe zi. Cei care nu „prind” apă gratis, o cumpără de la magazin, pe bani.

La aproximativ 3 kilometri distanță, Liliana, o vânzătoare la un mic magazin din satul Poiana Câmpina, și-a făcut deja proviziile: 7 bidoane de 5 litri de apă, la circa 7 lei bucata.

Localnică din Poiana Câmpina prezintă bidoanele de apă cumpărate într-o zi. Foto: antena3.ro

„Mă întrebați cum e cu copil mic? E groaznic. Avem copil mic acasă, cu biberoane de spălat, apoi trebuie să-l speli și pe el, să-i speli hainele - cu ce i le speli”, spune Liliana.

Femeia spune că familia consumă 5 litri de apă doar pentru sterilizarea biberonului. Iată o informație utilă pentru autorități, dar și pentru istoricii care vor cerceta cronica acestor evenimente.

La câțiva metri mai încolo, într-un scuar din fața primăriei, oamenii se strâng în fața unui recipient de un metru cub cu apă. Apa nu e „potabilă”, dar poate fi folosită „la liber” în scop menajer.

Localnici din Poiana Câmpina, la o cisternă cu apă nepotabilă. Foto: antena3.ro

„Azi am luat 40 de litri, asta pentru apă menajeră, adică pentru toaletă”, spune un bărbat aflat la coadă.

Inițial, în aceste cisterne s-a aflat apă potabilă. În timp, ceva s-a stricat în lanțul de aprovizionare, iar apa nu mai e potabilă.

Primărița orașului Câmpina, Irina-Mihaela Nistor vine cu explicații:

„În primele zile, Hidro Prahova a închiriat niște cisterne cu cuve de inox de la un operator privat de pompier și a oferit populației apă potabilă. Această apă a fost distribuită în oraș în primele zile. Ulterior, pentru că situația nu se remedia, Hidro Prahova a achiziționat niște containere de 1 metru cub (cele răspândite și acum în oraș - n.r.). În acestea a fost apă potabilă”, a spus Irina-Mihaela Nistor.

Cum a devenit apa potabilă nepotabilă?

În paralel, ISU „a amplasat” în oraș apă menajeră (nepotabilă) în „alte containere, cu etichetă” (adică cetățenii erau avertizați, pe hârtiile lipite pe aceste containere că „apa nu e potabilă”).

Foto: antena3.ro

Concomitent, cei de la Hidro Prahova au realizat că „nu aveau cum să ridice toate containerele” cu apă potabilă deja amplasate în oraș pentru a le igieniza.

„Așa că au hotărât ca acele containere să rămână, dar cu apă nepotabilă”, a spus Irina-Mihaela Nistor.

Lucrurile sunt lămurite: în cisterne „se dă” doar apă nepotabilă. Cisternele nu vor fi igienizate niciodată, iar în ele „se dă” doar apă nepotabilă. Cetățenii sunt sfătuiți de doamna primar „să citească bine ce scrie pe containere”.

Apa potabilă vine o dată pe zi pe gratis. În rest, cetățenii citesc cu atenție prețul de pe etichete din magazine.

Case closed.

La Primăria Câmpina, în loc de steaguri, se numără tiruri cu apă: „Două tiruri azi, două tiruri ieri, unul și jumătate alaltătieri”

„Vă dați seama? Suntem de vineri în situația asta. De vineri! Vai de capul meu!”, spune Carmen Constantin.

Câtă apă au dat autoritățile (centrale și locale) apă pentru cetățenii din Câmpina?

Nu se știe.

„Am avut cred că două tiruri astăzi, 2 tiruri ieri din rezerve, un tir și jumătate alaltăieri, acum la 12 vine un tir dintr-o sponsorizare”, a spus edilul Câmpinei.

Conform informațiilor de la Hidro Prahova, în municipiul Câmpina, înainte de criza apei, se consumau 5.000 de metri cubi de apă zilnic, a mai spus primărița.

Adică 5.000 de tone de apă zilnic.

„Eu m-am descurcat, stau la casă”, a spus Irina-Mihaela Nistor. „Când am ajuns acasă, în primele zile, am avut un butoi cu apă de ploaie și am utilizat acea apă. Am cumpărat apă, soțul meu a făcut naveta. Ne-am descurcat greu”.

„Ne cerem scuze pentru calitatea cafelei. E cu apă de la ISU”

Viața socială e și ea paralizată: nu prea poți ieși „în oraș”.

„Ne cerem scuze pentru calitatea cafelei”, este mesajul cu care sunt întâmpinați clienții unei cafenele-șic din centrul orașului. Cafeaua e una de „criză” cu apă „de la ISU” servită obligatoriu în pahare de carton - ați ghicit, din cauză că nu e apă, cănile șic de porțelan nu pot fi spălate ori clătite.

Totul e „to go”, ca și cum orașul le-ar transmite străinilor, prin toate semnele posibile, să părăsească aceste locuri.

Pe ușile toaletelor din cafenele și restaurante sunt lipite afișe care par scrise de scenariștii distopiilor hollywoodiene.

Anunț postat pe ușa toaletei unei cafenele din Câmpina. Foto: antena3.ro

„Pe perioada în care nu este furnizată apa în Câmpina, toaleta este închisă din motive de igienă” - este anunțul standard pe care îl întâlnești în cafenelele și restaurantele din oraș.

Speranțele localnicilor din Câmpina, rezumate în două fraze: „Te iubesc, fă!” și „Doamne ajută!”

Ca turist sau persoană aflată în vizită, dacă simți chemarea naturii, ți se recomandă jumătate în glumă, jumătate în serios, să mergi în natură, într-un loc mai ferit, preferabil cu verdeață.

„De unde ești?”, se aude vocea unui june care răzbate brusc în cafenea din telefonul pus pe speaker al unei tinere. „Din Câmpina”, vine răspunsul, urmat de întrebarea-capcană: „Ce meserie ai?”. „Frizer”.

Liniștea stânjenitoare durează doar câteva secunde, înainte de a fi curmată, cu un gest necruțător, din partea adolescentei: „Swipe left”.

Afară, pe străzi, ploaia s-a oprit. Din difuzorul telefonului răzbate un strigăt: „Te iubesc, fă!”.

Pompierii încarcă o cisternă cu apă în Câmpina. Foto: ISU

Pe străzile îmbibate de ploaie, oamenii, pe post de vânători de apă, își continuă misiunea. Au trecut 7 zile. Au mai rămas 3.

Și asta pentru că autoritățile promit că distopia se va încheia luni, 8 decembrie, dată la care ar urma ca populația să primească apă potabilă pe țeavă. Chiar dacă nici asta nu e sigur 100%. Doamna primar Nistor își pune toată nădejdea și speranța în Dumnezeu: „Sperăm cu toții că, dacă Doamne ferește, nu se întâmplă altceva, termenul de luni este rezonabil. Doamne ajută!”