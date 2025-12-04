Surse: Se pregătește reluarea alimentării cu apă menajeră a localităților din Prahova începând de vineri

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, alimentarea cu apă menajeră în Prahova ar putea începe de vineri, iar apa potabilă ar putea ajunge la cei peste 100.000 de oameni afectaţi de luni, dacă toate analizele DSP vor ieşi cum trebuie. Apele Române au transmis joi, printr-un comunicat de presă, că "procesul de tratare al apei a fost reluat", iar Staţia de Tratare Voila primeşte, încă de miercuri, "apă brută".

Deşi peste 100.000 de oameni nu au apă deloc, vin și informații care ne încurajează. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, vineri ar putea începe distribuirea apei menajere. Mai mult, dacă toate analizele DSP ies cum trebuie, pe robinetele oamenilor ar putea curge, în sfârşit, apă potabilă.

Apele Române spun că a început amorsarea sistemelor ESZ de la Staţia de Tratare Voila.

"Ieri (N.r. - miercuri), la ora 15:30, a început alimentarea aducțiunii și amorsarea sistemelor ESZ de la Stația de Tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentați toți operatorii din județ. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă va fi atinsă în această seară, în jurul orei 20:00.

Imediat după finalizarea amorsării, Direcția de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Reintroducerea apei în rețelele Hidro Prahova va fi realizată numai după confirmarea că apa respectă toți parametrii fiziologici și bacteriologici", au transmis Apele Române.

Astfel, Administraţia spune că Staţia de Tratare Voila a început să primească "apă brută".

"Încă de ieri, Stația de Tratare Voila a început să primească apă brută prin conducta CHEMP3 ELSID, direcționată către coada lacului de acumulare Voila. Procesul de tratare a apei a fost reluat, iar debitul transportat prin conductă către lacul de priză a crescut la 4 mc/s.

Apele Române asigură volumul necesar de apă în parametri optimi și monitorizează permanent turbiditatea. De asemenea, au fost identificate soluții alternative pentru perioada imediat următoare: au fost create volume tampon cu turbiditate scăzută în BAC-ul (N.r. - Bazin de acumulare) de la Malul Vânat, pentru a sprijini reluarea alimentării", spun oficialii.

Apele Române susţin că "distribuția apei către consumatori se va realiza progresiv".

"Distribuția apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informație contrară apărută în mediul online este falsă", se arată în finalul comunicatului.

Criza apei din Prahova a devenit cronică, iar autoritățile nu par să fie în măsură să o rezolve, după problemele care au dus la oprirea alimentării populației. Este pentru a șaptea zi când oamenii nu au nici apă potabilă, nici apă menajeră. În orașul Câmpina, jurnaliștii Antena 3 CNN au surprins imagini cum nu s-au văzut nici în regimul dinainte de '89: o coadă cu peste 100 de persoane care așteptau să li se distribuie apă la sticlă, pe semnătură.