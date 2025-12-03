Descoperire arheologică de tezaur, total întâmplătoare, în România: Un detectorist a găsit 4 brățări tracice de aur în jurul unui copac

Patru brăţări din aur, vechi de 3.300 de ani, au fost descoperite într-o pădure din Gorj de detectoristul George Ştefan Andreescu. Sursa foto: Facebook/ Mihaela Andreescu

Patru brăţări din aur, cu o vechime de aproximativ 3.300 de ani, au fost descoperite, zilele trecute, într-o pădure din judeţul Gorj de un detectorist pasionat, piesele fiind predate Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Târgu Jiu, potrivit Agerpres.

Târgujianul George Ştefan Andreescu, cel care a descoperit piesele, are 42 de ani şi din 2018 şi-a descoperit o nouă pasiune - detectarea, pe care o practică de câte ori îi permite timpul.

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă aşteptam şi nu cred că visam vreodată să găsesc”

Îmbină utilul cu plăcutul şi nu s-a dat niciodată bătut, sperând într-o mare descoperire, care a venit, după cum spune el, pe neaşteptate.

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă aşteptam şi nu cred că visam vreodată să găsesc, am ieşit la o plimbare într-o pădure, iar după două - trei ore de colindat fără niciun semnal, la un moment dat am primit un semnal la detector, nici nu eram foarte convins dacă să sap sau nu, dar până la urmă, dacă tot nu săpasem deloc în acea zi, m-am hotărât să sap.

Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit, după prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în acelaşi loc.

Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii, iar după o discuţie purtată cu directorul Muzeului Judeţean, în primă fază mi s-a transmis că sunt piese din aur cu o vechime de peste 3.000 de ani. Aşteptăm evaluarea. (...) Colegii care erau cu mine m-au felicitat, au spus că sunt mândri de mine şi de faptul că unul dintre colegii lor a făcut această descoperire”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, George Ştefan Andreescu.

Soţia lui George, Mihaela, îşi susţine soţul în această pasiune şi se declară mândră de el.

„Mândră de tine soţul meu, Andreescu George! România, de ziua ei, mai primeşte iată în dar o comoară din adâncurile ei. Sunt fericită ca tu ai descoperit-o şi o laşi urmaşilor, ca mărturie a acestui popor cu rădăcini bine înfipte în acest pământ binecuvântat”, a transmis, miercuri, Mihaela Andreescu, pe Facebook.

„Este vorba de patru brăţări de aur găsite în jurul unui copac”

Cele patru piese au o greutate de aproximativ 36 de grame, fiind depuse la Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" din Târgu Jiu.

„Este vorba despre o descoperire realizată cu ajutorul detectorului de metale, pe raza comunei Stăneşti, (...) în pădure, este vorba de patru brăţări de aur găsite în jurul unui copac.

Sunt piese care datează de acum 3.300 - 3.200 de ani, din perioada târzie a epocii bronzului, care, din punct de vedere etnic, îi defineşte pe traci.

Piesele au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate şi propuse Comisiei Naţionale de Arheologie să fie clasate la categoria eu zic că Tezaur al Patrimoniului Cultural Naţional. Este o descoperire importantă”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, directorul muzeului, Dumitru Hortopan.