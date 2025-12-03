În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro

Cabina de dormit din cadrul studiului FOTO: DLR

Mai multe persoane vor fi plătite cu câte 23.000 de euro, pentru doar 100 de zile, timp în care nu vor face mare lucru. Ei vor fi participa la un studiu legat de zborul spațial care se desfășura în Germania anul viitor.

Pentru acest studiu sunt căutați șase voluntari care trebuie să trăiască izolați timp de 100 de zile într-un laborator din Köln. Inițiatorul proiectului este Agenția Spațială Europeană (ESA), iar analiza va fi realizată în primăvara anului 2026 de Centrul German pentru Aeronautică și Astronautică (DLR), anunță golem.de.

Participarea la studiul numit „Solis100” este remunerată cu 23.000 de euro. Se pot înscrie persoane cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani. Sunt necesare, pe lângă o bună formă fizică, o diplomă universitară și cunoștințe foarte bune de limba engleză. Înscrierile se pot face până la data de 12 decembrie 2025 pe un site dedicat.

Pe parcursul celor 100 de zile, cei șase participanți vor trăi într-o stație spațială simulată, cu programe zilnice fixe: vor lucra împreună la diverse sarcini, vor face sport și se vor ocupa de funcționarea stației. Rezultatele ar trebui să ajute la pregătirea astronauților pentru misiuni de lungă durată. Studiului vine după „Solis8”, în cadrul căruia voluntarii au fost izolați timp de opt zile.

Antrenament pentru Lună și Marte

„Viitoarele misiuni spațiale vor viza destinații îndepărtate precum Luna sau Marte”, a declarat conducătoarea studiului, Amelie Therre. Pentru asta trebuie cercetate efectele condițiilor extreme asupra sănătății, comportamentului și performanței umane. Studiul ar urma să înceapă în primăvara anului 2026.

În paralel, DLR caută doisprezece participanți pentru un studiu de 60 de zile de repaus la pat, destinat simulării gravitației, conform unui comunicat. Studiul urmărește să determine cum pot fi combătute afectările fizice care apar ca urmare a stării de imponderabilitate.

În acest scop, cercetătorii folosesc paturi înclinate cu șase grade în jos spre zona capului. În spațiu, fluidele corporale se deplasează către partea superioară a corpului.