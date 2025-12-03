Un moldovean a găsit o dronă rusească pe câmp. I-a scos motorul, a pus-o într-o remorcă şi a plimbat-o prin sat

Un bărbat din localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, a găsit o dronă pe un câmp și a cărat-o în sat cu un motocultor, miercuri. Anunțul a fost făcut pe Facebook de primarul localității, Oleg Cernei. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul care a găsit-o i-a scos motorul și alte piese împreună cu un alt localnic. Oamenii legii au stabilit că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare a apărării antiaeriene, scrie tv8.md.

"Drona a fost găsită la hotarul dintre comunele Pepeni și Copăceni. Un cetățean s-a gândit că e o jucărie, a pus-o în remorca unui motobloc și a adus-o la Pepeni", spune edilul.

Primarul a identificat persoana și a informat instituțiile statului. Potrivit unui comunicat al poliției, săteanul a descoperit-o sâmbătă și a decis să o ducă acasă, fără să anunțe autoritățile.

Poliția reamintește că astfel de dispozitive nu trebuie atinse sau transportate, iar orice descoperire de acest gen trebuie raportată imediat prin 112, păstrând distanța față de obiect până la sosirea autorităților.

La finalul lunii noiembrie, o dronă de tip Gerbera, de model rusesc, a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. Prin urmare, ambasadorul Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău.

Sistemul poate fi folosit atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare și culegere de informații, inclusiv pentru identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene.

Toate piesele componente ale acesteia, dezasamblate sâmbătă, au fost găsite la domiciliul unuia dintre bărbați. Acestea nu conțin explozibil, iar obiectul în sine nu a prezentat pericol pentru siguranță publică.