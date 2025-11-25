Ambasadorul rus la Chișinău e convocat, din nou, de MAE din Republica Moldova, după ce o dronă rusească a căzut pe acoperișul unei case

Ministerul moldovean de Externe a condamnat în termeni fermi încălcarea gravă a spaţiului aerian al țării de mai multe drone. Foto: Poliția Republicii Moldova

Ministerul de Externe al Republicii Moldova a anunţat că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la sediul instituției pentru explicații, după ce șase drone rusești au survolat teritoriul țării și una a căzut peste o casă în nord-vestul republicii, în timpul unui atac masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Agerpres.



MAE moldovean a transmis, într-un scurt comunicat de presă, că ambasadorul rus a fost convocat pentru miercuri, ora 14:00, „pentru a oferi explicaţii privind aceste acţiuni inadmisibile”.



Totodată, Ministerul moldovean de Externe a condamnat în termeni fermi încălcarea gravă a spaţiului aerian al republicii de mai multe drone, dintre care una a căzut pe o casă în localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti, un incident, despre care a spus, că reprezintă un risc major pentru siguranţa cetăţenilor, potrivit Radio Chişinău şi Deschide.md.

Șase drone au survolat, ilegal, teritoriul Republicii Moldova

Sistemele de supraveghere a spaţiului aerian din dotarea Armatei Republicii Moldova au detectat marţi dimineaţă şase drone care survolau ilegal teritoriul țării.



Primul aparat a fost detectat în direcţia localităţilor Vinogradovca - Vulcăneşti, deplasându-se ulterior în direcţia frontierei de stat cu România, în zona dintre localităţile Colibaşi, raionul Cahul şi Vadul lui Isac. Drona traversa spaţiul aerian la o altitudine de aproximativ 1500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) despre cazul de survolare ilegală.



Ulterior, alte cinci drone au fost detectate, survolând spaţiul aerian în perimetrul localităţilor Donduşeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vodă şi Floreşti. Una dintre acestea a căzut pe acoperişul unei case în Satul Cuhureştii de jos, raionul Floreşti, ceea ce a dus la evacuarea locuitorilor din zonă.



Ministerul Apărării moldovean a făcut apel la cetăţeni să informeze imediat despre orice aparat zburător suspect sau resturi de drone găsite la sol.



De asemenea, instituţia de apărare a recomandat cetăţenilor să nu atingă aceste obiecte şi să informeze autorităţile.



După un incident similar produs săptămâna trecută, Chişinăul a transmis o notă de protest ambasadorului rus, aminteşte EFE. Oleg Ozerov a declarat ulterior că partea moldoveană nu i-a oferit nicio dovadă a intruziunii în spaţiul aerian sau că dronele ar fi fost fabricate în Rusia, ori că ar fi fost lansate intenţionat de Moscova.

De asemenea, la 13 februarie, Oleg Ozerov, ambasadorul desemnat al Rusiei la Chişinău, a fost convocat la Ministerul de Externe al R. Moldova, unde i-a fost înmânată o notă de protest şi i-au fost prezentate fragmente din dronele ruse căzute în sudul republicii, după un atac masiv al Rusiei asupra supra portului ucrainean Reni, aminteşte postul de radio Europa Liberă.

Incidentul din Republica Moldova a avut loc în paralel cu unul similar în România.

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați. Armata a ridicat aeronave Eurofighter Typhoon de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu și F16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. O dronă s-a prăbușit în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui.