Primarul din Puiești spune cum a fost descoperită drona rusească: „La 100 de metri de casă, în fundul curții, într-un copac”

2 minute de citit Publicat la 13:38 25 Noi 2025 Modificat la 13:38 25 Noi 2025

Primarul din Puiești, Cezar Ticu, a declarat, la Antena 3 CNN, că drona rusească, care a aterizat în curtea unui om, s-a prăbușit într-un copac „destul de înalt” la o distanță de aproximativ 100 de metri de casa localnicului. Proprietarul se afla acasă cu soția și copilul lor când a auzit un zgomot puternic. Un vecin, alertat și el tot de zgomot, a fost cel care i-a informat că le-a căzut un obiect în curte.

În acest moment, zona în care a căzut drona a fost securizată de IPJ Vaslui, Brigada Antitero SRi și MAPN- Regimentul 52 Artilerie Bârlad. Antena 3 CNN a obținut imagini cu bucățile de dronă, care au aterizat în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui.

„Sunt la fața locului, am fost din primele momente în care am fost informat. Am fost informat de viceprimar, l-am sunat pe domnul prefect, la rândul său a sunat organele abilitate pentru a securiza zona. Nu vă pot confirma că este o dronă, sunt fragmente dintr-un obiect. Până la finalizarea cercetărilor nu vă pot confirma acest aspect”, a spus edilul din Puiești.

Primarul a spus că proprietarul gospodăriei se afla în casă când a auzit un zgomot puternic. Câteva minute mai târziu, un vecin, alertat și el de zgomot le-a bătut la ușă și i-a anunțat că le-a căzut un obiect în curte.

„Proprietarul se află în casă, împreună cu soția și copilul lor. La un moment dat s-a auzit un zgomot destul de puternic, la un interval de două, trei minute au fost sesizați de către un vecin”, a spus Cezar Ticu.

Drona a căzut „la o distanță de aproximativ 100 de metri, în fundul curții” ,într-un copac „destul de înalt”, potrivit edilului.

„Acolo s-a oprit acel obiect. N-am ajuns chiar la fața locului, zona e securizată”, a spus Ticu.

Primarul a adăugat că oamenii „nu au de ce să fie speriați”

„Organele abilitate vor face cercetări vor stabili dacă este vorba într-adevăr de o dronă sau alt obiect”, a mai spus el.

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați.

Armata a ridicat aeronave Eurofighter Typhoon de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu și F16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Una dintre drone a fost urmărită pe radare, deoarece au existat momente în care aparea și apoi dispărea.

În jurul orei 10:45, la aproape patru ore de când au fost ridicate avioanele Eurofighter, un localnic din Vaslui a sunat la 112 și a anunțat că a găsit resturi de dronă. Informația a fost confirmată apoi de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.