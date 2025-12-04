Ce a descoperit o femeie după ce a primit o factură uriașă la curent. Secretul din spatele costurilor exorbitante ale energiei

Secretul din spatele costurilor exorbitante ale energiei. Foto: Hepta

O femeie din Illinois a descoperit cu stupoare de ce facturile sale la energie electrică au ajuns să fie, peste noapte, uriașe.

După trei ani în noua ei locuință, Stephanie Tate a început să primească facturi uriașe la energie, de peste 400 de dolari pe lună. A chemat trei tehnicieni diferiți să verifice sistemul HVAC și centrala, dar totul era în regulă. A verificat izolația casei și nu a găsit nicio problemă. A instalat ferestre noi, eficiente energetic, ca să împiedice pătrunderea aerului rece în casă.

„Tot nu a avut niciun efect”, spune ea, potrivit CNN.

Vara, facturile erau și mai mari, din cauza energiei electrice necesare pentru aerul condiționat. Tate a încercat să folosească încălzirea și răcirea cât mai puțin în lunile foarte calde sau foarte reci.

Ce a descoperit a șocat-o: „E ridicol”

Analizându-și facturile, a descoperit ceva surprinzător. Taxele de livrare de pe factura de electricitate, costuri plătite de clienți pentru întreținerea infrastructurii electrice, cum ar fi stâlpii și cablurile care aduc energia în case, erau adesea la fel de mari ca prețul energiei consumate.

„E ridicol”, spune ea. „Plătești mai mult pentru orice acum, iar costurile cu electricitatea, felul în care cresc atât de exponențial și atât de repede, mă șochează”.

În toată țara, clienți ca Tate rămân cu gura căscată când își deschid factura lunară. De anul trecut din septembrie, tarifele rezidențiale la electricitate au crescut la nivel național cu 7,4%, potrivit Administrației Federale pentru Informații Energetice. Statul Illinois, unde locuiește Tate, a înregistrat a treia cea mai mare creștere din țară, cu un salt de 20,6% față de anul trecut, depășit doar de Districtul Columbia și New Jersey.

Iar tarifele propriu-zise pentru electricitate, „taxele de furnizare” de pe factură, nu explică întreaga creștere, pentru că nu includ și acele „taxe de livrare” pentru infrastructură, precum cele descoperite de Tate.

Care este explicația

Creșterile de costuri din zona ei se datorează în mare parte prețului generării de electricitate, a spus un purtător de cuvânt al Ameren, compania de utilități care operează în Illinois și Missouri și de care depinde Tate. Compania nu produce singură energia, ci trebuie să o cumpere de la furnizori independenți, ceea ce poate duce la fluctuații mari de preț în perioade de cerere ridicată, cum este vara.

Dar, ca multe alte companii de utilități, Ameren „investește în consolidarea și modernizarea rețelei”, a spus purtătorul de cuvânt. Tot mai des, costurile acestor proiecte apar pe facturile utilizatorilor din întreaga țară.

Clienții văd adesea factura la utilități ca pe o dovadă a energiei consumate pentru a avea lumină, căldură sau răcoare în casă. Dar ea reflectă și ce construiește sau modernizează furnizorul de utilități. În toată țara, costurile tot mai mari pentru modernizarea infrastructurii energetice îmbătrânite umflă facturile.

Infrastructura electrică a țării este veche, iar companiile au investit recent sume mari pentru modernizare. În doar cinci ani, s-au cheltuit 5 miliarde de dolari pe transmisie (turnurile uriașe de înaltă tensiune care transportă energia între regiuni) și încă 16 miliarde pe distribuție (substațiile mai mici, stâlpii și cablurile locale).

Companiile de utilități fac „investiții esențiale” pentru a întări rețeaua, a spus Drew Maloney, președinte și CEO al Edison Electric Institute, o asociație profesională a furnizorilor de energie electrică.

„Rețeaua noastră electrică este cea mai importantă mașinărie a Americii și trebuie să ne asigurăm că funcționează în fiecare zi pentru familii, afaceri și comunități locale”, a spus Maloney, pentru CNN.

O parte din aceste investiții sunt determinate de creșterea noii cereri. Consumul de electricitate în SUA a fost mult timp stabil. Acum, cererea explodează, în principal din cauza centrelor de date, dar și a noilor facilități de producție și a electrificării locuințelor și vehiculelor. Doar consumul centrelor de date este estimat să ajungă la 106 gigawați în următorul deceniu, potrivit unui raport BloombergNEF.

Noua cerere apare într-un moment scump pentru modernizări. Pandemia de Covid-19 a dat peste cap lanțurile globale de aprovizionare și a scumpit totul. Ca urmare, prețul unor echipamente electrice, precum transformatoarele, a crescut mai repede decât rata inflației.

Sistemele electrice au fost afectate și de inundații, vânturi puternice și incendii, iar companiile trebuie adesea să investească mai mult pentru a face sistemele mai rezistente la furtunile viitoare.

În unele orașe din țară, același lucru este valabil și pentru rețeaua de conducte de gaze care livrează combustibil de încălzire pentru iarnă către milioane de locuințe. La începutul acestui an, în Baltimore a existat o revoltă a clienților, după ce facturile lunare la încălzire au sărit pentru unii rezidenți la peste 1.000 de dolari.

Sătulă de facturile uriașe la energie, Stephanie Tate a recurs ka panourile solare. Deși spune că a fost „șocată” de cât au costat, e încrezătoare că în timp o vor ajuta să economisească.