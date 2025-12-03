O femeie a fost găsită moartă la marginea unui drum, în urmă cu 40 de ani. Acum, două pungi din hârtie au elucidat misterul

Rhonda Marie Fisher avea 30 de ani în 1987, când a fost ucisă FOTO: CNN

Timp de aproape 40 de ani, identitatea persoanei care a agresat sexual și a ucis o femeie de 30 de ani găsită la marginea unui drum rural din sudul orașului Denver, SUA, a fost un mister total pentru anchetatori. Acum, mici fragmente de probe conservate - niște pungi de hârtie puse peste mâinile victimei - au furnizat răspunsul pe care autoritățile îl căutau.

Astfel, s-a descoperit că ADN-ul recuperat se potrivește cu cel al unuia dintre „cei mai prolifici criminali în serie” din Colorado, potrivit CNN, care citează surse din poliție.

› Vezi galeria foto ‹

„Obținerea unui profil ADN viabil din pungi de hârtie vechi de aproape patru decenii este extrem de rară și subliniază valoarea extraordinară a păstrării meticuloase a probelor”, a precizat într-un comunicat Biroul Șerifului din comitatul Douglas.

Corpul Rhondei Marie Fisher a fost găsit pe 1 aprilie 1987, pe terasamentul unei străzi din apropierea localității Sedalia, Colorado. Fisher fusese agresată sexual și strangulată. Ea fusese văzută ultima dată mergând pe o stradă din Denver, la aproximativ 40 km de locul în care a fost găsită.

Ani la rând, detectivii au urmărit piste ce implicau persoane cunoscute la care Fisher stătuse în săptămânile dinaintea morții, precum și mai mulți agresori în serie activi în zona metropolitană Denver între anii 1970 și 1990. În ciuda unor eforturi uriașe, inclusiv analiza anterioară a unui set de probe ADN în 2017 care nu a dus la identificarea unui suspect, cazul a rămas nerezolvat.

Însă, la începutul acestui an, Unitatea de Cazuri Nerezolvate a biroului șerifului a făcut „o revizuire cuprinzătoare a tuturor probelor” și a decis să testeze ultimele două obiecte rămase: pungi de hârtie pe care autoritățile le-au pus peste mâinile lui Fisher cu zeci de ani în urmă, la locul crimei.

„Acele pungi de hârtie au fost păstrate și nu au fost atinse timp de 40 de ani, iar ideea este că orice celule de piele se aflau pe mâinile ei s-au transferat și pe interiorul pungilor”, a declarat Shane Williams, unul dintre specialiștii criminaliști care au lucrat la caz.

Williams a spus că, la acea vreme, pungile nu au fost folosite în scopul unor teste ADN.

„ADN-ul nu era o știință pe care să se concentreze cineva sau măcar cunoscută în 1987. Medicul legist nu a pus pungile în acest scop, dar, din fericire, a procedat astfel, ceea ce ne-a permis să rezolvăm acest caz”, a mai spus Williams.

Rezultatele i-au condus pe anchetatori la un singur bărbat: Vincent Darrell Groves, un criminal condamnat care a murit în închisoare în 1996 și care a fost ulterior legat de mai multe crime din zona Denver.

„Vincent Groves este considerat unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din Colorado. Activitatea sa criminală violentă a vizat în principal femei vulnerabile, între 1978 și 1988”, a transmis biroul șerifului.

Oficialii au spus că nu este clar cum a întâlnit-o Groves pe Rhonda Marie Fisher și că nu există indicii că s-ar fi cunoscut. „Groves a fost considerat de mult timp un posibil suspect în acest caz, dar exista un alt potențial suspect și aveam nevoie de confirmarea ADN pentru a fi siguri”, a declarat Michelle Kennedy, supervizor în analiza criminalistică.

Groves este considerat responsabil pentru cel puțin zece omoruri, precum și pentru o tentativă de omor și o agresiune sexuală în zona Denver, a precizat biroul șerifului, menționând că numărul victimelor ar putea fi mai mare.

Groves fusese condamnat pentru crimă în 1982, dar a executat mai puțin de cinci ani, potrivit șerifului. Ulterior a fost condamnat pentru uciderea unei femei în comitatul Douglas, în 1988, și a unei alte victime într-un comitat învecinat, în același an.

„Deși Vincent Groves nu poate fi tras la răspundere într-o instanță, sperăm că această rezolvare mult așteptată aduce răspunsuri și un dram de liniște familiei și prietenilor Rhondei Fisher”, a spus șeriful Darren Weekly.

Oficialii au spus că părinții și fratele lui Fisher au murit înainte ca autorul crimei să fie identificat, dar au vorbit cu una dintre verişoarele ei, care a fost „foarte fericită să primească răspunsuri”.

„Rhonda Fisher a fost mamă, fiică, soră și prietenă”, a spus Weekly. „Acest caz este o dovadă a angajamentului nostru de a căuta dreptate pentru fiecare victimă – indiferent cât timp a trecut”.

În ultimii ani, poliția din SUA a început să folosească noi instrumente ADN, inclusiv genealogia genetică și fenotiparea ADN, care pot duce la rezolvarea unor cazuri demult uitate.

Șeriful comitatului Douglas a menționat că acesta este al șaptelea caz de omor nerezolvat elucidat în ultimii șapte ani de departamentul său, atribuind meritele progreselor în analiza ADN și importanței reevaluării probelor vechi.

„Pe măsură ce știința evoluează, la fel evoluează și capacitatea noastră de a descoperi adevărul”, a spus el.