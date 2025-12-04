Imagini halucinante la spitalul din Câmpina: Medicii își toarnă apă unul altuia ca să se spele. Se fac zeci de drumuri cu găleți pline

Locuitorii din Câmpina nu mai pot intra în spitalul din oraş, pentru că medicii nu îi pot ajuta. Foto: Antena 3 CNN

Problema apei din judeţul Prahova a creat situaţii halucinante pentru cetăţeni. Locuitorii din Câmpina nu mai pot intra în spitalul din oraş, pentru că medicii nu îi pot ajuta. Lipsa apei potabile a făcut ca numărul internărilor să se reducă cu 90%. Toate ambulanţele care nu au urgenţe majore sunt direcţionate către alte unităţi sanitare. Sunt promisiuni că situaţia se poate rezolva până duminică, dar nimeni nu garantează asta.

Traseul apei pentru spitalul din Câmpina începe cu o cisternă împrumutată de la ISU Banat, adică tocmai din Timişoara. Aceasta aduce apă de câteva ori pe zi şi o varsă în curte, în câteva rezervoare improvizate.

O infirmieră pleacă din spital cu găleţile şi, în funcţie de tipul de apă de care are nevoie, face ture prin curte pentru a duce apă la chirugie, de exemplu, sau la grupurile sanitare. După ce încarcă găleţile, revine în spital, unde începe să redistribuie apa.

Alţi angajaţi ai spitalului folosesc recipiente mai mari pe care le cară acolo unde este nevoie de apă mai multă.

Infirmieră: Avem butoiul de 200 plin şi 10 găleţi pe care ne ducem să le umplem de câte ori se golesc, prin rotaţie. Cum găsim găleata, că e şi aproape de noi că e la parter, nu mai luăm căruţ, nu mai luăm ceva, cu mâna.

Amalia Jipa, îngrijitor curăţenie Spitalul Câmpina: Am făcut peste zece drumuri azi, cu câte două găleți. La toaletă trebuie apă pusă multă, că sunt și sânge și de toate. La chirurgie aici trebuie apele schimbate, să punem ustensile la dezinfectat și trebuie schimbat mai des acum că apa e cum este...

Potrivit normelor în vigoare, pentru spălatul mâinilor chirurgical este obligatoriu să se folosească soluții antiseptice alcoolice și/sau apă potabilă ambalată, nu apă din cisterna menajeră, tocmai pentru a evita riscul microbiologic.

Infirmier: Trebuie să ne punem apă unul la altul ca să ne spălăm pe mâini. Deci nu poţi să te speli singur pe mâini.

Pentru instrumentar și sterilizare se menține, pe cât posibil, utilizarea instalațiilor care au apă garantată ca potabilă.

Ioana Vlad, asistentă-şefă Spitalul Câmpina: Din sticlele îmbuteliate am pus în recipientele noastre pentru decontaminarea şi dezinfecţia instrumentarului.

Călin Tiu, director medical Spitalul Câmpina: Marea problemă pentru spital a fost punerea în imposibilitate de funcționare a serviciului de sterilizare. Practic, tot materialul steril pentru chirurgii nu a mai putut fi rulat. Avem câteva truse în rezervă pentru anumite urgențe, iar instrumentarul mai mic, folosit aici, în centrul de prim urgențe sau în ambulatoriu, este sterilizat prin amabilitate și solidaritate de către colegii de la Ploiești.

Spitalul a înterupt internările, iar ambulanţele nu mai ajung aici. În acest moment acolo se mai află în jur de 30 de pacienţi, faţă de 250 cât erau în mod obişnuit. Sunt primite doar urgenţele de prioritate maximă.

Georgiana Iuzic, reporter: Aici, în unitatea de primiri urgențe situația este destul de critică. Pacienții deja au fost informați să meargă la alte spitale din județ. Se cară gălețile cu apă de afară, vin oamenii înăuntru, aduc toate aceste găleți, nu pot steriliza practic ustensilele. Așadar, situația este destul de delicată.

Autorităţile speră ca până duminică sau luni să rezolve problema spitalului din Câmpina. Însă, totul depinde de analizele de la DSP care să arate că apa livrată nu prezintă niciun pericol.