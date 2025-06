Ce i-a transmis Trump lui Khamenei, dupa ce ayatolahul a spus că Iranul nu se predă: „Mult noroc”

Donald Trump i-a urat „mult noroc” ayatolahului Ali Khamenei, în replică la declarația acestuia că Iranul nu se va preda.

Președintele american spune și că răbdarea sa față de Iran „s-a terminat”, un indiciu că SUA s-ar putea alătura cât de curând războiului isreliană împotriva regimului iranian.

„Răbdarea mea deja s-a terminat, de aceea facem ce facem. Au avut 60 de zile la dispoziție, suficient timp. Au făcut o greșeală, sincer, au făcut o greșeală. Țara lor e în ruine, atât de mulți oameni au murit, oameni care nu ar fi trebuit să moară. E ceva foarte trist”, a spus Trump, întrebat de un reporter dacă „mai are răbdare” cu Iranul.

Reporter: “Mr. President, what do you have to say to the Supreme Leader of Iran who says that they will not surrender?”



Trump: “I say good luck.”



Another reporter: “When does your patience run out with Iran?”



Trump: “It’s already run out, that’s why we are doing what we are… pic.twitter.com/6AVRrpL9uZ