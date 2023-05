Elevii își pot găsi vocația prin programul My Way

Preocupaţi din ce în ce mai mult de viitorul lor, elevii au acum şansa de a descoperi ce meserie îşi doresc pe viitor prin programul My Way.

Sursa foto: Getty Images

Programul My Way din cadrul Fundaţiei pentru Educaţie şi Vocaţie îi poate ajuta pe elevi în acest sens şi îi susţine să îşi construiască, pas cu pas, visurile. Tinerii îşi pot alege un domeniu preferat pentru a-şi pune în practică abilităţile.

Elevă în clasa a 11-a, Andreea își dorește să urmeze facultatea de Medicină.

A aplicat pentru bursa My Way din cadrul fundației, iar acum se familiarizează cu activitatea dintr-o clinică medicală, poate urmări parcursul pacientului și interacționează cu medicii și asistenții, pentru o mai bună înțelegere a actului medical.

”Astăzi am fost la imagistică, am văzut cum se face CT-ul și RMN-ul, am înțeles care e diferența. Mi-a spus doamna asistentă care este diferența.

E palpitant să vorbesc cu medicii, să le pun tot felul de întrebări iar ei să răspundă”, a spus Andreea Moroiu, elevă la Colegiul Tehnic Mihai Bravu.

”Noi, Fundația pentru Educație și Vocație credem că este foarte important pentru elevii de liceu să ia o decizie pentru a merge mai departe către facultate sau în drumul lor profesional. Cum aleg ei în clasa a 10-a, a 11-a? Prin participarea la un program de orientare în carieră.

Testarea vocațională, întâlnirea cu specialiști, psiholog și consilier vocațional, recomandare de la ei pe baza testului vocațional, partea practică și, foarte important, practică la o companie parteneră”, a explicat Diana Udrea, project manager Fundaţia pentru Educaţie şi Vocaţie

În acest sens au fost încheiate parteneriate cu 26 de companii în cadrul cărora elevii au posibilitatea să facă practică timp de o săptămână.

Până acum, de la înființarea fundației, peste 300 de elevi au trecut prin etapele programului.