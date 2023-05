Programul My Way, şansă pentru elevii care nu s-au hotărât spre ce domeniu să se orienteze

Veşti bune pentru elevii care încă nu s-au hotărât spre ce domeniu de activitate să se orienteze. Ei au acum la dispoziţie Programul My Way din cadrul Fundaţiei pentru Educaţie şi Vocație, program care îi ajută pe elevi să îşi construiască, pas cu pas, viitoarea carieră profesională. Tinerii pot sta de vorbă cu psihologi şi consilieri vocaţionali și pot face practică la una dintre cele 26 de companii partenere.

În doi ani de activitate am avut peste 360 de liceeni care au parcurs acest program. My Way este program de orientare în carieră. Este foarte important să punem această cărămidă în parcursul lor profesional. După liceu, foarte mulți se întreabă Unde merg? sau Ce fac?

"Important este să experimenteze cât mai mult. Noi le oferim partea aceasta de testare profesională, discuții cu specialiștii, cu psihologul și consilierul vocațional. De asemenea, tinerii au parte și de un internship la companiile partenere", a declarat Diana Udrea, managerul de proiect al Fundației pentru Educație și Vocație.

Citeşte şi: Programul My Way, ghid pentru mii de elevi în viitoarea carieră

Programul My Way include 13 domenii de activitate, printre care se regăsesc: medicină, jurnalism, PR, IT sau business.

"Eu am fost la internship-ul de psihologie și o recomand la toți tinerii de vârsta mea pentru că ai șansa de a vorbi cu specialiști din domeniu și poți vedea dacă te potrivești sau nu pe ramura respectivă", a precizat Camelia Mitu, elevă în clasa a XI-a, care a parcurs proiectul My Way.

Adolescenții care doresc să facă parte din acest program pot intra pe platforma www. fedev.ro, unde pot completa un formular de înscriere.