Guvernul Orban pune educaţia pe primul loc, a declarat joi vicepremierul Raluca Turcan, la preluarea mandatului de ministru al Educaţiei şi Cercetării de către Monica Anisie.



"E o bucurie să instalăm astăzi ca ministru pe doamna Monica Anisie într-un Guvern care într-adevăr şi fără alte interpretări pune educaţia pe primul loc şi ca prioritate zero. Dacă ne uităm la numărul de miniştri care s-au perindat în funcţia de ministru al Educaţiei, putem să ne dăm seama de incoerenţa acestui sistem. Pentru Guvernul Orban, educaţia făcută bine şi corect este o condiţie pentru o societate prosperă. În acelaşi timp, educaţia este cea mai bună asigurare pe care părinţii pot să o primească pentru viitorul copiilor lor", a precizat Turcan.



Ea i-a cerut ministrului să intervină rapid, pentru ca ''haosul care s-a instituit în acest domeniu în ultimii ani'' să se oprească.



"Am încredere că o să interveniţi rapid şi haosul care s-a instituit în acest domeniu în ultimii ani se va opri şi cred că veţi reuşi să reconfiguraţi acest sistem încât să daţi încredere că sistemul din Educaţie nu se va mai învârti în gol", a subliniat Turcan.



Potrivit acesteia, cele mai mari provocări vizează rata de părăsire timpurie a şcolii, analfabetismul funcţional, rezultatele slabe la testările naţionale şi adaptarea sistemului de educaţie la piaţa muncii.



"Pentru toate aceste mari probleme soluţiile se regăsesc în programul de guvernare şi sunt deja prezentate şi anticipate şi sunt convinsă că vor deveni măsuri concrete în mandatul doamnei ministru Anisie", a arătat ea.



La rândul său, premierul Ludovic Orban a menţionat că orice modificare în ceea ce priveşte organizarea examenelor se va face la începutul unui ciclu şcolar.



"Ceea ce nu am suportat la mulţi miniştri care au condus ministerul este că au schimbat regulile jocului pe parcurs. Orice modificare care urmează a fi făcută în ceea ce priveşte organizarea examenelor trebuie făcută la începutul ciclului, cu o perioadă de timp înainte, astfel încât să permită adaptarea fiecărui elev sau student la modificări", a precizat Orban.



Ministrul Monica Anisie a declarat că îşi propune să ia măsuri pentru elevi şi studenţi, care presupun transparenţă decizională, calitate şi credibilitate.



"Preiau astăzi mandatul de ministru al Educaţiei şi Cercetării cu deplină responsabilitate şi încredere. Sunt un om al sistemului de educaţie şi un profesor care cu încredere şi responsabilitate şi-a făcut treaba la clasă şi la fel îmi doresc ca şi la minister, cu transparenţă, cu credibilitate, cu predictibilitate, să luăm măsuri pentru tineri, pentru elevi şi studenţi. Îmi doresc foarte mult ca acest mandat să fie bazat pe ceea ce înseamnă transparenţă decizională. De aceea, întotdeauna mă voi consulta cu toţi partenerii noştri educaţionali. În primul rând, deciziile pe care le voi lua în cadrul ministerului vor fi ca răspuns la întrebarea: Ce aduce bun pentru elev, pentru student măsura pe care o voi lua? Întâi de toate mă voi gândi la calitate şi la predictibilitate", a punctat ministrul.