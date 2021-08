Viitorul educației, dezbătut la conferința anuală Fischer International

”Vom întâmpina participanții cu aceeași atmosferă deschisă, caldă și prietenoasă, cu care i-am obișnuit în ultimii 13 ani, aceeași dedicare și dorința de a contribui la viitorul educației, aceeași pasiune pentru domeniul predării dar, mai ales, aceeași bucurie de a ne revedea la fiecare început de toamnă și de a ne încărca reciproc cu energie, putere de muncă și entuziasm pentru un nou an școlar”, a declarat Daniela Văduva, Director General Fischer International.

Evenimentul este organizat de Fischer International, în parteneriat educațional cu EDUCATORS by Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, iar înscrierile se realizează prin completarea unui formular pe site-ul www.cartiengleza.ro sau pe www.fundatiadanvoiculescu.ro.

În acest an conferința se va desfășura atât online, cât și fizic, evenimentul fiind unul care reunește an de an mii de profesori și specialiști, autori de renume și traineri, care împreună pregătesc revenirea la catedră într-un nou an școlar.

Ca în fiecare an, autori, traineri și reprezentanți ai celor mai prestigioase edituri și instituții vor fi printre participanți: National Geographic Learning, Cambridge University Press, Helbling English, Hamilton House Publishers, Penguin Random House, Oxford University Press, Global ELT, Collins ELT, British Council.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal