Educatoarea din Feteşti, care s-a filmat cum pălmuieşte un copil, s-a lăudat pe grupul de WhatsApp al clasei: "Aştept laude şi idei de viitor"

Femeia a vrut astfel să se laude în faţa tuturor părinţilor cât de exigentă este ea cu micuţii.

Imaginile care au ajuns pe internet şi au provocat revolta a mii de români au fost filmate de educatoarea unei grădiniţe din Feteşti.

Femeia i-a filmat pe copii în timpul unei ore în care micuţii învaţă să folosească cuţitul de plastic pentru a-şi tăia fructele. La un moment dat, educatoarea ajunge în dreptul unui copil pe care l-a furat somnul şi îl plesneşte cu dosul palmei (minutul 1:06 pe filmuleţ).

Sărmanul băiat se schimonoseşte de durere şi începe să plângă în tăcere. Profesoara nu are nicio remuşcare, mută camera telefonului pe ceilalţi copii şi îşi vede mai departe de treabă, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Educatoarea a postat filmuleţul pe grupul de WhatsApp al clasei cu mesajul: "Aştept laude şi idei de viitor"

Incidentul poate nu ar fi ajuns public niciodată, întrucât copilul nu a avut curaj acasă să vorbească despre ce a păţit. Însă profesoara a ţinut cu tot dinadinsul să se laude cu tehnicile ei de predare în faţa tuturor părinţilor. Aşa că a publicat clipul pe grupul de WhatsApp al clasei.

Toţi părinţii au avut un şoc când au văzut imaginile şi au început să-şi întrebe copiii acasă despre cele întâmplate. Şi astfel au aflat că educatoarea nu este la prima ieşire de acest fel, ea obişnuind să ţipe şi să fie violentă cu micuţii.

"Eu m-am autosesizat după ce am văzut minunatul filmuleţ şi cum stau copiii precum soldaţii lui Kim Jong-Un şi am început să fac ceva. Trebuie să fac ceva!", povesteşte revoltată pentru Antena3.ro, mama unei fetiţe din clasa unde a avut loc incidentul.

Educatoarea a încercat să-i prostească pe părinţi: "Copilul plângea fără motiv"

"Chiar educatoarea a pus filmuleţele, după care a scris că aşteaptă laude şi idei pentru viitor. Mămica băiatului lovit a sunat-o pe educatoare, a avut loc un schimb de replici. Doamna educatoare m-a sunat şi pe mine, pentru că am reacţionat şi eu după ce am văzut imaginile, iar ea mi-a spus că ceea ce văd nu este ok, că de fapt copilul plângea fără motiv.", ne-a declarat, în exclusivitate, mama revoltată.

Incidentul a avut loc marţi, 13 octombrie. Imediat cum au văzut imaginile, părinţii băiatului lovit au mers cu ele la Poliţie şi au depus o plângere împotriva educatoarei. La rândul lor, ceilalţi părinţi refuză să-şi mai lase copiii pe mâna femeii, întrucât se tem ca aceasta să nu se răzbune pe micuţi. Adulţii cer acum ca femeia să fie dată afară, altfel spun că nu îşi vor mai trimite deloc copiii la grădiniţă.

Imaginile au fost distribuie de sute de ori pe Facebook şi mii de oameni le-au comentat. Între timp, educatoarea şi-a închis contul de pe reţeaua de socializare, după ce a primit nenumărate ameninţări din partea oamenilor.