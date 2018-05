Elena Udrea, dezvăluiri incredibile la Antena 3: ”Am plecat din România când mi-am dat seama că nu am nicio șansă să fiu judecată corect”

Elena Udrea a făcut dezvăluiri incendiare la Antena 3. Fosta deputată a vorbit despre adevăratul motiv pentru care a decis să plece în Costa Rica.

”Nu am fugit din țară. Sunt aici asumat, am fost în fața autorităților din Costa Rica, am cerut acest statut de protecție pe care am considerat că e obligatoriu să îl am. Am plecat din România când mi-am dat seama că nu am nicio șansă să fiu judecată corect (...). Nu-mi doresc să trăiesc în altă parte decât în România. Nu vreau să stau în altă parte. Vreau să mă întorc acasă. O informație pe care eu am avut-o e cea pe care am spus-o la Sinteza Zilei, este vorba despre cazul profesorului Voiculescu. Când am vrut să candidez la președinția României am fost blocată. Eu nu am fost la tăieri de porc, la întâlniri cu Coldea, nu am fost vreo prietenă de a lor, dar am aflat informații. Am aflat cum domnul Coldea susținea anumiți judecători pentru a fi numiți în funcție la ICCJ, e vorba de doamna Liviei Stanciu. Am aflat cum în cazul lui Voiculescu s-au implicat să aibă parte de pedeapsă maximă. Părerea mea este că cel care a gândit acest sistem de preluare a puterii a României prin Justiție a fost Florian Coldea, sau el l-a condus. El nu o făcea în mod direct. Cel care comunica cu judecătorii era domnul general Dumbravă”, a declarat Elena Udrea, la Antena 3.

Fostul ministru al Turismului a afirmat că Traian Băsescu nu a avut nicio legătură cu condamnarea profesorului Dan Voiculescu.

”Îmi pare rău că foarte mulți cred că nu spun niște lucruri ca să îl protejez pe fostul președinte. Eu nu l-am auzit niciodată pe Traian Băsescu interesându-se de vreun dosar sau cerând vreo soluție într-un dosar. Dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat, la războiul care se duce de trei ani de zile, un judecător sau un procuror ar fi spus că i-a cerut Băsescu să facă asta. Să coordoneze Băsescu arestarea lui Dan Voiculescu vă asigur că niciodată nu am auzit asta. Nu contest că este posibil să i se fi spus”, a mai spus Udrea.

Elena Udrea a vorbit și despre protocoalele SRI.

”Nu am știut de protocoale. Dacă aveam idee vorbeam încă din 2015. Eu cred că ei au avut nevoie să controleze toate instituțiile care i-ar fi ajutat să ocupe puterea în România. În primul rând aveau nevoie de Justiție, însă aveau nevoie de ANI și de alte instituții de forță. Atunci au creat această poveste care cumva masca scopul adevărat al acestor acțiuni. Atât de bună a fost această strategie încât au putut să își aleagă președintele în 2014”, a mai declarat fosta deputată.

Udrea sugerează că Sistemul l-a lovit și pe Traian Băsescu.

”Gândiți-vă că pe Traian Băsescu l-au lovit direct în iunie 2014, când era președintele României. I-au arestat fratele. Traian Băsescu a aflat știrea că fratele lui este arestat din biroul prezidențial. Era președintele României încă în funcție când privea dacă fratele lui rămâne sau nu în arest. Eu cred că au vrut să îi ia orice pârghie lui Traian Băsescu de a mai face politică după ce pleacă de la Cotroceni”, a spus fostul ministru al Turismului.

Fosta deputată a vorbit și despre modul cum l-a cunoscut pe Florian Coldea.

”Relația mea cu Alina Bica n-a fost ascunsă, dar, de foarte multe ori, domnul Coldea i-a spus Alinei Bica, că nu este bine că umblă cu mine și că ieșim la restaurant împreună. Era evident că lucrează împotriva mea și am mers să le spun la sediul SRI din Băneasa și am avut ocazia să-l văd pe Coldea așa cum Ghiță l-a descris. Eu cred că Băsescu nu l-a destituit pe Coldea pentru că nu mai avea susținerea lui Maior, legea spune cum se numește adjunctul, nu cum se destituie. Eu cred că a înțeles că lucrătura de la Paris a făcut-o Coldea. Dar cred că nu mai putea să facă asta la momentul respectiv, era prea târziu.”, afirmă Udrea.

Maior ar fi avut propriul plan cu Victor Ponta și Gabriel Oprea. Acesta ar fi dorit să constituie un pol de putere politic.

”Cred că domnul Maior avea propriul plan. Și-ar fi dorit împreună cu Oprea, cu Ponta, să constituie un pol de putere, dar politic. Au avut o strategie pe care la un moment dat am înțeles că e un pericol pentru ei. Strategia era ca Maior să devină premier, Gabriel Oprea șeful SRI, iar Ponta să câștige prezidențialele”, a spus Elena Udrea.

