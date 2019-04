Elena Udrea reacționează: „Ceea ce am anticipat acum o lună, s-a întâmplat azi!”

Un complet format din cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, luni, sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în procesul în care Elena Udrea solicită anularea condamnării primite în dosarul „Gala Bute”, fiind vorba de trei întrebări, care se referă la posibilitatea unei instanţe naţionale de a nu aplica o decizie a Curţii Constituţionale atunci când sunt afectate interesele financiare ale comunităţii europene.

„Ceea ce am anticipat acum o luna, s-a intamplat azi! Chiar daca nu mai sunt in proximitatea statului paralel de ani buni, ii cunosc atat de bine modul de gandire si actiune, incat pot intelege mult mai repede decat cineva neavizat, ce vor sa faca.

La termenul de judecare a contestatiei la executare pe care am formulat-o impotriva deciziei din dosarul Gala Bute de luna trecuta, instanta de judecata, noul Complet de 5, a venit cu ideea stupefianta de a sesiza Curtea Europeana de Justitie in cazul meu, pentru a intreba daca poate sa ignore decizia CCR? Scopul fiind acela de a obtine posibilitatea de a nu respecta decizia Curtii Constitutionale in ceea ce ma priveste si de a nu trece la rejudecarea dosarului, asa cum au fost obligati de CCR sa procedeze. Un pretext fiind ca la mine e vorba de fapte referitoare la fonduri europene, ceea ce este o minciuna pentru ca eu am fost achitata pentru acuzatia de a fi instigat angajatii ministerului sa solicite fonduri europene pentru a plati cu bani europeni si nu de la buget!!!!!!!!, promovarea brandului turistic al Romaniei in timpul Galei de box .

Astazi, si-au admis ca propria sesizare sa fie trimisa la Curtea Europeana de Justitie, chiar daca nu indeplineste conditiile de admisibilitate prevazute in legislatie. Este adevarat, cu 3 la 2 voturi!

Deci, din zecile de contestatii la executare, DOAR IN CAZUL MEU ICCJ NU RESPECTA DECIZIA CCR! Daca eram in campanie electorala, daca as fi fost candidat anul acesta, as fi inteles.(Vezi cazul Tariceanu, tot azi la ICCJ). In situatia data, mi se pare muuult exagerata actiunea statului paralel fata de mine, de-a dreptul incredibila chiar!”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.