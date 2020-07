Elevii români selectați într-un grup elitist american. Societatea a dat de-a lungul timpului 200 de câștigători ai Premiului Nobel

Invitația a venit după ce Mihai Mitrea și Eric Druțu-Danciu au câștigat una dintre secțiunile de inginerie la Târgul Internațional de Știință și Inginerie cu proiectul „Un studiu bionic asupra piciorului de insectă”.

Proiectul a fost selectat din alte 166 de proiecte din întreaga lume. „Proiectul constă în mare partea în analizarea și studierea picioarelor de insectă și preluarea proprietăților speciale a acestora pentru a le implementa în inginerie, roboți, drone și alte domenii de genul”, au povestit cei doi la „Eroul zilei”.

„Sunt niște copii foarte buni. Era o temă începută mai demult și am zis să o finalizăm. Am făcut mersul furnicii, al altor insecte apoi am studiat bio-micro mecanica piciorului și apoi am trecut la aplicație. Bionica este transferul de idei de la biologie către inginerie”, a explicat coordonatorul proiectului, Mircea Ignat.

„Americanii și-au dat seama, școala altfel dezvoltă mult mai bine. Sigur că elevii pleacă, sunt târguri de universități bune”, a mai spus coordonatorul proiectului la Antena 3. Cei doi își doresc să urmeze cariere în medicină și inginerie: „Acești copii care pleacă au spus că pleacă din cauza mediocrității. În capul meu a fost mereu să avem echipe competitive. Dacă le dăm atenție putem să obținem performața”, a mai spus Mircea Ignat.

Elevii români selectați într-un grup elitist american