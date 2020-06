Eroul Zilei. Moment emoționant în platoul Antena 3. Alexandru Arșinel împlinește 81 de ani

Vorbim despre Alexandru Arşinel, actorul care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Marele artist şi-a sărbătorit fiecare zi de naştere pe scena teatrului, locul unde se simte întotdeauna acasă.

Chiar dacă ultimele două luni au fost grele, artistul ne-a povestit că întodeuna trebuie să gândim pozitiv: „Mă simt destul de bine, toată viața am întâmpinat și bune și rele dar relele le-am depășit cu gânduri pozitive pentru ziua de mâine. Agățându-mă de ceea ce trebuia să fac, am uitat că trebuie să dau socoteală sus”, ne-a spus Alexandru Arșinel.

Cunoscutul actor a povestit și despre unul dintre cele mai emoționante momente din carieră: „Cel mai emoționant moment a fost întâlnirea cu mama, după ce am dat examenul la Institutul de Teatru și am reușit. La teatru erau puține locuri și în dimineața când m-am întors acasă la Iași și am intrat în dormitorul lui mama, ea dormea, am trezit-o și m-a întrebat dacă am intrat. Eu în clipa aia am bufnit în plâns, nu reușeam să îmi revin. Ea mi-a spus: lasă Nelu, o să reușești la anu. I-am zis că am intrat”.

„Eu am făcut școala tehnică, mie îmi erau dragi construcțiile. Băiatul cel mare a făcut chiar Facultatea de Construcții, mi-a făcut plăcere să mă ating de unele construcții, să mă sfătuiesc cu băiatul meu”, ne- a mai spus marele actor.

Anul acesta îl vom revedea cu siguranță pe scenă: „Avem spectacole în repertoriu, avem câteva spectacole foarte reușite, începusem extraordinar anul acesta și dintr-o dată ne-a dat peste cap”.

Marele artist a fost surprins de jurnalistul Adrian Ursu în platoul Antenei 3 cu un tort, pentru a sărbători evenimentul.

Moment emoționant în platoul Antena 3. Alexandru Arșinel împlinește 81 de ani