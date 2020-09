Mediu in sine, dimensiunea acestuia, pozitionarea spatiilor de birouri, dar si frecventa curatarii, pot duce uneori la aparitia daunatorilor. Gandacii si rozatoarele pot aparea cu usurinta, iar ei pot acapara spatiile datorita vitezei mari cu care se inmultesc pe parcursul unui an. O data aparute aceste probleme, ele trebuie sa fie tinute sub control, iar singura metoda eficienta de a face fata acestor daunatori este dezinsectia spatiilor de birouri, respectiv deratizarea profesionala a acestora.

Este obligatoriu un contract DDD, dezinsectia si deratizarea pentru cladirile de birouri?

Cladirile de birouri sunt adesea tinta problemelor ce tin de aparitia gandacilor sau a rozatoarelor, iar acest lucru este adesea independent de serviciile de curatenie. Mediu in sine, dimensiunea acestuia, pozitionarea spatiilor de birouri, dar si frecventa curatarii, pot duce uneori la aparitia daunatorilor. Gandacii si rozatoarele pot aparea cu usurinta, iar ei pot acapara spatiile datorita vitezei mari cu care se inmultesc pe parcursul unui an. O data aparute aceste probleme, ele trebuie sa fie tinute sub control, iar singura metoda eficienta de a face fata acestor daunatori este dezinsectia spatiilor de birouri, respectiv deratizarea profesionala a acestora.

Ce spune legea despre dezinsectia si deratizarea spatiilor?

Conform legii, ORDINUL MS. NR 536 / 1997 – prevede efectuarea interventiilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este nevoie, dar nu la intervale mai mari de 3 luni (dezinsectie + dezinfectie), si la 6 luni serviciul de deratizare

De asemenea fiecare dintre noi avem obligatia de a pastra un mediu cat mai curat. Acest lucru nu face referire doar la propriile case, ci prin extrapolare se refera la orice tip de spatiu, inclusiv cladirile de birouri in care intra un flux destul de mare de oameni. Este obligatoriu ca dezinsectia si deratizarea spatiilor sa se faca conform legii, iar directivele in acest sens indica o frecventa lunara a serviciilor, sau la nevoie, in sistem de mentenanta.

Legea prinvind serviciile DDD (dezinfectie, dezinsectie, deratizare) are in vedere de fapt obligativitatea de a limita transmiterea de boli sau agenti patogeni pe care gandacii, soarecii sau sobolanii le-ar putea transmite. Hantavirusul, salmonella sau leptospiroza, alergiile, diareea, toxi-infectii sau hepatita A, acestea sunt doar cateva dintre bolile pe care gandacii si rozatoarele le pot transmite.

Pasajul din lege ne raspunde practic la intrebare pentru ca da, exista o obligativitate in ceea ce priveste dezinsectia si deratizarea spatiilor de birouri, mai ales pentru ca acestea gazduiesc un flux mare de oameni care astfel ar avea de suferit de pe urma daunatorilor.

Serviciile noastre sunt special gandite pentru a putea veni in ajutorul tau atunci cand aceste probleme par a nu avea nicio rezolvare. Interventiile noastre se bazeaza pe folosirea unor insecticide potrivite, atestate de catre Ministerul Sanatatii, in speta cele din grupele III si IV. Acestea vor avea efect garantat asupra insectelor, insa nu vor afecta starea de sanatate a oamenilor sau pe cea a animalelor de companie. Folosim de asemenea capcane pentru gandaci ce contin feromoni, astfel incat acestia sa fie atrasi in cursa.

Cunoastem toate detaliile cu privire la modul de inmultire a daunatorilor si de aceea intervenim eficient, cu masuri speciale care sa extermine toti acesti daunatori, cu efecte pe termen lung. Suntem oricand gata sa intervenim si avem un program destul de flexibil, pentru ca stim cat de rapida trebuie sa fie interventia din momentul constatarii problemei, daca vrei sa existe o rata buna de succes.

Deratizarea si dezinsectia in contextul pandemic

Experienta ne-a aratat ca de cele mai multe ori preventia este calea prin care te poti proteja, dar ii poti proteja si pe cei din jurul tau. Prin serviciile noastre DDD, dezinsectie, dezinfectie si deratizare, incercam sa facem cunoscut faptul ca protectia inseamna adesea interventia prealabila dezvoltarii unor adevarate probleme. Asa cum apelam la dezinfectie pentru a fi siguri ca virusii nu se raspandesc pe suprafete, putand fi un real pericol pentru cei din jur, asa trebuie sa apelam si la servicii de deratizare si dezinsectie, pentru a ne asigura ca bacteriile transmise de catre gandacul rosu de bucatarie, spre exemplu, sau ca febra muscaturii de sobolan nu ne vor pune viata si sanatatea in pericol.

Realizam aceste servicii obligatorii de dezinsectie si deratizare nu doar pentru ca asta ne spune legea, ci pentru ca mai inainte de orice trebuie sa avem grija de noi si de cei din jurul nostru daca ne dorim un mediu de lucru curat, sanatos si igienizat.

Va asteptam asadar cu oferte de pret accesibile, personalizate in functie de tipul lucrarii de deratizare sau dezinsectie birouri, astfel incat orice pericol sa poata fi inlaturat.

