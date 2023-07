"La mine, a fost o boală a stresului". Interviu exclusiv cu Eugenia Șerban, actrița care a învins două cancere

Actrița Eugenia Șerban a făcut dezvăluiri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre modul în care și-a schimbat viața după lupta cu cancerul.

Actrița Eugenia Șerban a trecut prin momente dificile în lupta sa cu cancerul.

Și-a pierdut mulți prieteni în cele mai dificile momente. I-a îndepărtat din jur pe cei care o priveau cu milă și a învățat să fie mai liniștită pentru a se proteja.

"Pe mine m-a reinventat Dumnezeu. Nu fac nimic special, sunt eu și asta cred că se vede.

Cred că foarte mult m-a ajutat dorința de a trăi pentru că încă nu făcusem suficient aici pe pământ.

Nu am lăsat pe mine în preajma mea care să se uite cu milă sau cu compasiune la mine, în acea perioadă.

M-au părăsit și unii dintre prieteni. M-au sunat în ziua în care am apărut la televizor și am spus că am învins două cancere, după un an.

Au spus că nu au știut cum să vorbească cu mine. Cancerul nu este o gripă care se ia și nici o altă boală contagioasă, ci este o boală care se poate vindeca.

Se pare că la mine a fost boala stresului și te lovește atunci când te relaxezi.

Nu am schimbat, mi-am continuat viața ca până în acel moment.

Au fost multe persoane care au încercat să-mi dea sfaturi și l-am întrebat pe oncologul meu ce am voie și ce nu, și mi s-a spus că am voie orice în afară de sunătoare și grapefruit, pentru că interacționează cu citostaticile.

Nu mă mai enervez, nu mă mai stresez atât de tare atunci când nu pot să rezolv lucrurile azi, acum, pentru că așa vreau eu.

Mi-am dat seama că lucrurile se vor rezolva în ritmul lor, nu cum vreau eu.

Am învățat să fiu mai liniștită, mai calmă!", a spus Eugenia Șerban, într-un interviu exclusiv Antena 3 CNN.