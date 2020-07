Eugenia Șerban, mărturisiri tulburătoare după ce a fost diagnosticată cu două forme de cancer

Eugenia Șerban a vorbit, miercuri, la Sinteza zilei, în interviul acordat în exclusivitate lui Mihai Gâdea, despre acestă perioadă plină de încercări.

"Într-o singură zi am aflat că am două tipuri de cancer"

"N-a fost ușor la început pentru că oricine aude cuvântul cancer îl asociază cu moartea. Abia pe urmă am prins curaj și înveți să lupți. Am aflat că am cancer la un control de rutină. Îndemn orice femeie din lume asta să facă acele controale de rutină o dată pe an.

Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă, a vrut să facă investigații mai multe și în ziua în care făcea și o biopsie brusc s-a hotărât, când eu eram anesteziată, să le spună asistentelor să-mi facă și o ecografie de sân. A fost ziua în care am aflat că am cancer ginecologic și două tumori și la sân", a mărturisit Eugenia Șerban.

"Mirabela Dauer m-a îmbărbătat foarte tare"

Eugenia Șerban spune că după vestea cumplită au urmat câteva zile extrem de dificile, dar a avut un ajutor nesperat chiar de la Mirabela Dauer, cu care nu mai vorbise de câteva luni.

"Ziua aceea a fost cumplită și câteva zile după. Cea care m-a îmbărbătat foarte tare, printr-o întâmplare, a fost chiar Mirabela Dauer, care m-a sunat imediat ce am plecat la un spectacol la Timișoara, ce întâmplător sau nu se numește "Spovedanie în fața luminii" și este chiar o spovedanie și o discuție cu Dumnezeu. Și m-a sunat Mirabela și mi-a zis că i s-a făcut dor de mine și că i s-a pus un gol în stomac. Nu vorbisem de câteva luni. Și atunci m-am bufnit plânsul și i-am spus că am cancer", a povestit actriția.