Eurostat: În România se construieşte cel mai mult din UE. Ce fel de clădiri se ridică

Bloc în construcţie. foto:romnets.ro

Lucrările de construcţii au crescut cu 1,4% în zona euro şi cu 2,6% în Uniunea Europeană în august, comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce România a înregistrat cel mai semnificativ avans al acestui indicator, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii în august, comparativ cu perioada similară din 2025, au fost în România (39%), Ungaria (22%) şi Finlanda (12,7%), cel mai sever declin fiind în Franţa (minus 7,8%), Slovacia (minus 4,9%) şi Spania (minus 4,3%).

Datele Eurostat arată că lucrările de construcţii au crescut cu 1,8% în zona euro şi cu 2% în Uniunea Europeană, în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 0,2% în zona euro şi un declin de 0,1% în UE).

Cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii în august, comparativ cu luna precedentă, au fost în Ungaria (14%), Germania (9,3%) şi România (7,2%), cel mai sever declin fiind în Slovenia (minus 5,1%), Slovacia (minus 4,9%) şi Italia (minus 2,9%).

Creştere brută în construcţii de 40,5%, în 2026

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în România, în august 2026 faţă de august 2025, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 40,5%, cu salturi la lucrările de construcţii noi (+45,2%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+39,5%) şi lucrările de reparaţii capitale (+22,7%).

De asemenea, pe obiecte de construcţii, majorări ale activităţii s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (+54,9%), construcţiile inginereşti (+39,5%) şi clădirile nerezidenţiale (+33,3%).

Totodată, ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 35,5%, în perioada analizată, iar pe elemente de structură lucrările de construcţii noi au consemnat o creştere de 39,8%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, de 37%, şi lucrările de reparaţii capitale - de 19,2%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (+51%), construcţiile inginereşti (+34,7%) şi clădirile nerezidenţiale (+30,3%).

Raportat de la o lună la alta (august vs iulie 2026), volumul lucrărilor de construcţii a crescut atât ca serie brută (+1,6%), cât şi ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (+7,2%).