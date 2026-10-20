Ce se poate construi fără autorizație, în curte, în 2026 și regula celor 20 de metri pătrați

Ce se poate construi fără autorizație, în curte, în 2026 FOTO: Getty Images

În 2026, o serie de anexe pot fi construite fără autorizație dacă au o suprafață de cel mult 20 de metri pătrați și îndeplinesc condițiile legale, în curțile caselor ce aparțin unei familii din mediul rural.

Anexele pot fi bucătării de vară ori magazii și, potrivit Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, înălțimea lor nu trebuie să depășească la 2,5 metri. De asemenea, construcțiile nu trebuie să aibă fundație și să aibă structură din lemn sau metal și să fie demontabile.

Codul, aprobat prin Legea nr. 169/2026 și publicat în Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2026, a înlocuit, de la 25 august, Legea nr. 50/1991.

Potrivit noilor prevederi, anumite lucrări nu necesită autorizație, în timp ce unele pot fi făcute în urma unei notificări a administrației locale. Dar pentru majoritatea aconstrucțiilor sunt necesare, în continuare, avize de amplasare, înștiințări prealabile sau acorduri specifice.

Magazii, bucătării de vară și alte anexe fără autorizație

Mai multe construcții pot fi realizate în curțile caselor din mediul rural fără autorizație sau fără notificarea administrației locale. Legea include aici terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, magaziile, grupurile sanitare și alte amenajări similare.

Condiția este ca acestea să nu depășească cumulat 20 de metri pătrați și să aibă cel mult 2,5 metri înălțime. De asemenea, construcțiile trebuie să fie realizate fără fundație, pe structură din lemn sau metal, să aibă caracter provizoriu și să fie demontabile.

Plafonul de suprafață privește totalul anexelor realizate în acest regim, nu fiecare obiectiv separat. O magazie și o bucătărie de vară nu pot beneficia fiecare de câte 20 de metri pătrați în baza aceleiași excepții.

Reparații care pot fi făcute fără autorizație

Legea permite efectuarea anumitor reparații și amenajări fără autorizație, cu respectarea cerințelor specifice fiecărei lucrări. Acest regim privește clădirile existente situate în afara zonelor construite protejate și a celor de protecție a monumentelor istorice.

Gardurile pot fi reparate dacă sunt păstrate forma și materialele existente. De asemenea, reparațiile la acoperișuri, învelitori sau terase sunt permise atunci când nu se schimbă forma și aspectul acestora. Tot fără autorizare pot fi realizate reparații, înlocuiri ori reabilitări la trotuare, scări de acces și terase exterioare, cu păstrarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă.

Tâmplăria interioară poate fi reparată sau înlocuită fără nicio condiție, în timp ce la exterior trebuie conservate forma și dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv atunci când sunt schimbate materialele. Sunt exceptate și reparațiile sau înlocuirile la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje interioare și pardoseli. Pentru lucrările la finisajele exterioare, condiția este să nu fie modificate elementele de fațadă și culorile clădirii.

Instalațiile interioare, sobele de încălzit și coșurile de fum aferente pot fi reparate sau înlocuite fără autorizație. Același regim se aplică reparațiilor la branșamentele și racordurile exterioare aferente construcțiilor, în limitele proprietății. Legea permite și montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, a aparatelor individuale de climatizare și a echipamentelor pentru contorizarea consumurilor de utilități.

Panourile fotovoltaice pot fi montate fără autorizație de construire, dar este necesară înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și respectarea legislației în vigoare.

Condiții specifice pentru construirea anexelor de până la 50 de metri pătrați

Pentru construcțiile de până în 50 mp, Codul prevede, în anumite situații, procedura simplificată a notificării. Aceasta poate fi folosită pentru construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale, în intravilanul rural, în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Sunt excluse localitățile rurale aflate în zonele metropolitane, iar documentațiile de urbanism aprobate trebuie respectate.

Categoria cuprinde garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, piscine, grupuri sanitare și alte construcții similare. Sunt incluse și anexele sub 20 de metri pătrați care au fundație, caracter permanent și nu sunt demontabile.

Procedura presupune un proiect tehnic de execuție cu conținut simplificat, întocmit de specialiști potrivit competențelor profesionale, nefiind necesară autorizarea.

Sacțiuni pentru proprietarii care construiesc fără autorizație

Realizarea construcțiilor fără autorizația cerută de lege sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se sancționează cu amendă între 50.000 și 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul asupra vecinătăților, dacă abaterea nu constituie infracțiune.

În cazul încălcării regimului de înălțime prevăzut în autorizația de construire sau de modificare, se aplică suplimentar o amendă între 50.000 și 500.000 de lei pentru fiecare nivel neautorizat.

Lucrările realizate fără notificarea prealabilă obligatorie ori cu nerespectarea proiectului notificat se sancționează cu amendă între 5.000 și 50.000 de lei.

Codul prevede și o sancțiune între 50.000 și 100.000 de lei pentru neîndeplinirea obligației de notificare prealabilă a autorităților privind începerea lucrărilor pentru care nu este necesară autorizația de construire sau de desființare, în situațiile stabilite de lege.