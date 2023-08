Exod de bani în Dubai. Schema prin care milionarii români își pun averile la adăpost

A explodat cerea de la români pentru rezidență fiscală în Dubai. Aceștia urmează o schemă simplă, în schimbul unei sume de bani, iar ulterior sunt feriți de taxe și impozite, dar și răspundere penală.

Peste 3.000 de români ar deține proprietăți în Dubai, mai mult sau mai puțin secrete și deja cererea este în creștere. Se observă un adevărat exod de diverși afaceriști și rezerviști în sistem care ar fi dat alarma între ei că ar fi mai sănătos să se pună la adăpost, cumva în Emiratele Arabe, fiindcă urmează o adevărată vânătoare a procurorilor.

"Da, se observă o mișcare de când s-au preconizat aceste noi măsuri fiscale din România, dar și acum că ele au fost anunțate. Există o creștere a cererilor de înființare pentru Dubai", a declarat Vlad Șuleav, unul dintre principalii consultanți din România în materie de înregistrare a companiilor offshore și onshore

Permis de rezidență garantat și zero impozit pe proprietate în Dubai cu prețuri începând de la 126.000 de euro, 2% avans pentru rezervarea proprietății, plus posibilitatea de plată în rate de câte 10% o dată la 6 luni până în 2027. Așa sună anunțurile care au început să invadeze și site-urile de imobiliare din România, plus rețelele de socializare prin reclame plătite, iar agențiile care deja s-au specializat în așa ceva își continuă anunțurile cu "beneficiile sunt multiple".

Achiți proprietatea, plătești 4.000 de euro la stat, stai patru săptămâni neîntrerupte în Emirate și obții permis de rezidență, aceasta este schema prin care românii obțin rezistență fiscală în Dubai.

Statutul de rezident îți dă imunitate totală, inclusiv la comisii penale rogatorii de anchetă pentru fapte fără violență, deci și evaziune fiscală, spălare de bani sau corupție.