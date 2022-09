Experiența unui român în septembrie pe litoralul românesc: ”Nu mai vin vreodată. Asta este hoție nu turism”

Bărbartul a rămas dezamăgit de tot ce a găsit în stațiunea Mamaia, mai ales la cazarea aleasă.

”Am zis să dăm o ulima șansă litoralului romanesc să vedem daca s-a schimbat ceva. Dezolant 2 săptămâni am căutat cazare, prețuri de te ia durerea de cap.

Un ap 2 camere intre 250 și 500/noapte în extra sezon. În condițiile în care litoralul(Mamaia) este gol, daca găsești 50 de pers pe o raza de 1 km, iar cei întâlniți jumătate ucrainieni.

Dar să revenim la punctele plus și minus. Pai pe plus ar fi că plajele sunt goale ai unde sta, șezlongurile (am dat și 6 ron pe unul cu umbrela și măsuță) goale și ele. Restaurantele nu trebuie să atepti prea mult să vina masa, dar nici prea multe nu mai au.

În minus, plaja, daca găsești un metru 2 de nisip e ok, în rest scoici cât cuprinde, stiu le aduce marea nu voi cei ce aveți în grija plajele, dar totuși, asta în zona Summerland. În zona Flora, Cazino am găsit nisip fin.

Cazarea ce să zic, pozele cred că sunt făcute acum câțiva ani, și interesul este să iți ia banii. 2 prosoape la 3 persoane, unul era deja rupt, electrocasnice de al căror nume nu am auzit niciodată luate probabil la preț de duzina, cred că sunt de unica folosință, la prima utilizare plătește clientul, un pat care troncane din toate încheieturile.

Comisioane ptr plata cu card de vacanta până la 80 ron pe zi, asta e chiar culmea, bag de seama credeți că sunt bani nemunciti, oricum nu îi munciți voi așa că ce rost are să respectați clientul.

Nu sincer nu vă meritați clienții. Cel puțin eu unul nu mai vin vreodată. Asta este hoție nu turism” a scris un bărbat pe un grup de Facebook destinat experiențelor din HORECA.