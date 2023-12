Experiment: Un lider de sindicat din Poliție arată cât de ușor se pot aduce droguri prin Portul Constanța | Purtător de cuvânt IGPR: ”Nu fac altceva decât să arunce cu noroi pe munca polițiștilor”

Este scandal monstru în Portul Constanța, în cadrul Poliției Române! Sunt acuzații și filmări explozive de acolo. Președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a arătat printr-un experiment cât se ușor se pot introduce drogurile în țară, pentru că, spune el, există puțini polițiști care să poată face față traficului de substanțe interzise.

”Suntem în Port. Tocmai ce am cobrât de pe navă. Am vorbit cu niște muncitor și am primit acest pachet ”de foarte bună calitate”.

Cine m-a controlat? Cine m-a verificat? Nimeni, deocamndată. Voi încerca să ies cu acest pachet pe una dintre porțile Portului, acolo unde avem genți de securitate, Poliție Militară, polițiști de Frontieră.

”Portul Constanța este cea mai mare poartă de intrare a drogurilor în România și în Europa”

Suntem în Portul Constanța, la Biroul Vamal. Avem în mână pachetul de făină. Este un kilogram de marfă ”de cea mai bună caitate”, care pe piața neagră se vinde cu 100 de euro gramul. Ar trebui să mă depisteze o patrulă de poliție sau o patrulă de poliție de frontieră care acționează pe cinci hectare de Port.

Portul Constanța este cea mai mare poartă de intrare a drogurilor în România și în Europa, asta pentru că avem cea mai mare libertate, fără reguli, fără restricții”, a spus Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, cel care a făcut experimentul controversat din Portul Constanța.

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, și Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, cel care a făcut experimentul din Portul Constanța, au avut intervenții, în direct la Antena 3 CNN, în contextul acestei situații.

”Am vrut să verific vulnerabilitățile din Portul Constanța”

”În Portul Constanța, intră în jur de 10.000-15.000 de persoane și auto, în 24 de ore Portul Constanța are 5.000 de hectare și eu, în momentul în care am fost pentru prima dată în Portul Constanța, am vrut să verific vulnerabilitățile din Port și asta pentru că, în urma proiectului de reorganizare a IPJ Constanța, se presupune ca structura poliției transporturi din Portul Constanța, care în momentul de față se află în subordinea directă a IGPR să treacă în subordinea IPJ Constanța”, a spus Cosmin Andreica, președintele Europol, în direct la Antena 3 CNN.

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre experimentul făcut de liderul de sindicat Europol.

”Nu, nu putea să vină oricine cu pachete cu substanțe interzise. Colegii mei de la Crimă Organizatăefectuează anumite analize de rist pentru transporturile care vin din exteriorul țării, nu pentru cei care intră pentru a se plimba prin port. În urma acestor analize de risc, sunt efectuate controale. Doresc să reamintesc, pe această cale, faptul că avem aparatul Cargoscan, care funcționează 24 de ore din 24 pentru a verifica transporturile care intră în țară din diferite locații de risc.

”aceste afirmații tendențioase din spațiul public, nu fac altceva decât să arunce cu noroi pe munca polițiștilor”

Nu este o singură patrulă. Avem, în acest moment, trei structuri care funcționează în Portul Constanța pentru a verifica toate aceste aspecte. Avem Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul de Poliție Transporturi Maritime și, bineînțeles, Serviciu de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime. Aceste structuri acționează fie independent, fie în cooperare cu Poliția de Frontieră.

Din punctul meu de vedere, aceste informații tendențioase din spațiul public, nu fac altceva decât să arunce cu noroi, cu anatemă pe munca polițiștilor care sunt de bună-credință și care își fac treaba”, a afirmat Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.