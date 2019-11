Explicaţiile medicului de la Urgențe care a făcut legătura între cazuri şi a declanşat ancheta în tragedia de la Timișoara: “Nu seamănă cu nimic altceva”﻿

Foto: Libertatea.ro

După un weekend în care 112 a primit 15 apeluri de la aceeaşi adresă din Timişoara, medicul Mihai Grecu, şeful UPU-SMURD, este cel care a făcut legătura între cazuri şi, alături de colegii lui, a chemat autorităţile care trebuiau să declanşeze ancheta.

Medicul a explicat, pentru Libertatea, că această neurotoxină “nu seamănă cu nimic altceva” şi că se manifestă foarte diferit în funcţie de vârsta pacientului şi de nivelul de rezistenţă a acestuia.

”Era o situaţie neobişnuită, cu decese multiple la aceeaşi adresă. Şi colegii care au fost de gardă au anunţat şi Direcţia de Sănătate Publică, şi Poliţia. Noi am făcut legătura în această dimineaţă, când a venit soţul pacientei noastre, care a decedat. Iniţial, am avut o pacientă tânără care a decedat, apoi a venit şi soţul ei, afectat la rândul lui. Dat fiind faptul că era o situaţie din punct de vedere epidemiologic deosebită, am anunţat, am legătura şi cu colegii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi am început să căutăm. Evident, până în momentul în care ne-am dat seama cam pe unde suntem din punct de vedere medical, am apreciat că important e să securizăm celelalte persoane din bloc şi să scoatem oamenii dintr-un mediu potenţial toxic. Mai departe, vom vedea cum evoluează”, a spus medicul Mihai Grecu.

Patronul firmei care a făcut dezinsecția ucigașă a cumpărat pastilele de pe piața neagră

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat, marţi, că patronul firmei care a efectuat deratizarea în blocul de pe strada Mioriţei din municipiul reşedinţă este cercetat şi pentru trafic de produse sau substanţe toxice după ce procurorii au stabilit că acesta a folosit un insecticid care are în compoziţie fosfură de aluminiu.

În unităţi medicale din Timişoara sunt internate, marţi dimineaţă, 28 de persoane din blocul în care doi copii şi o femeie au murit după efectuarea deratizării, potrivit unei informări a Ministerului Sănătăţii.

