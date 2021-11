Amalia Năstase, blocată mai bine de o oră pe Aeroportul Otopeni. "E plin avionul și stăm ca proștii în el"

Pasagerii zborului Air France 1089 au avut parte de o surpriză neplăcută la prima oră, după ce s-au îmbarcat în avionul care trebuia să îi ducă la Paris. Aparatul nu a decolat la ora 6:00, așa cum era prevăzut, ci la ora 07.38, timp în care oamenii au stat nedumeriți în aparatul de zbor.

Aflată la bord, Amalia Năstase a făcut un apel pe Facebook către Ministerul Transporturilor, afirmând că "e plin avionul și stăm ca proștii în el."

"Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România aveti cum sa trimiteti un mecanic sa se uite la avionul Air France care e pe pista si care trebuia sa decoleze la ora 6.00, va rog? Ca suntem de o ora in avion si il asteptam pe mecanic. E plin avionul si stam ca prostii in el. Ii luam noi uber mecanicului, daca e ???

Aeroportul International Henri Coanda take your time…" - a fost mesajul Amaliei Năstase.

