Noi detalii în cazul fetei incendiate de la Ghimpați. Mărturia surprinzătoare a unei prostituate din Ferentari

Reporter: - Zi-mi și mie, o cunoști pe fata asta?

Prostituată: - Da! Arătați-mi poza mai bine. Da! Umblă pe la... vine pe la alee, la Livezilor, după droguri! Știu cine sunteți, stați liniștit!

Reporter: - Fat asta a fost băgată într-i valiză și arsă la Ghimpați. Ai idee ce e cu ea? Avea "pește"?

Prostituată: - Mamă, nu!

Reporter: - Ieșea la produs în zonă?

Prostituată: - Nu ieșea chiar la produs, ieșea mai mult la furat!

Reporter: - La furat?

Prostituată: - Da! Adică ieșea gen la produs, dar mai mult să pună mâna!

Reporter: - Ai idee cum o cheamă sau de unde e, din ce zona?

Prostituată: - Nu știu exact cum o chema, că eu nu prea am prietenie cu femeile. Am văzut-o de câteva ori pe aici. (...) E un tip care ne tot bate pe noi. Are el o boală. A zis că l-a furat una și până nu ne omoară pe toate nu se lasă. Cică ar sta pe la piață pe la Ferentari. Pe mine m-a bătut acum o săptămână! Eu am avut noroc că a trecut Jandarmeria.

Identitatea victimei este deocamdată protejată de procurori. Potrivit unor surse Antena 3, femeia avea 32 de ani, era casătorită și avea doi copii.

Tânăra provenea din Ilfov și nu a fost dată dispărută de familie. Sursele Antena 3 susțin că femeia avea un serviciu pe timpul zilei, iar seara se ocupa cu prostituția.

Se fac audieri simultane în București, Giurgiu și în Teleorman.

Surse: Cercul suspecților fost restrâns

Potrivit surselor Antena 3, anchetatorii au reușit să restrângă cercul de suspecți în cazul oribilei crime. Mai multe detalii de la Carmina Pricopie, șef Secție de Invertigații Antena 3.