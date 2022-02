Fiicele Lilianei, educatoarea din Bucureşti ucisă de soţ, cer daune de cinci milioane de euro

Valentin Faur a şocat o ţară întreagă anul trecut atunci când, în plin proces de divorţ şi cu ordin de restricţie, şi-a ucis soţia cu sânge rece în timp ce fiicele erau plecate în tabără.

Acum, fiicele şi rudele Lilianei, educatoarea ucisă, au solicitat în instanţă daune morale şi materiale în valoare de cinci milioane de euro şi s-au constituit părţi civile în dosar.

Cele două fiice cer de la tatăl lor câte un milion de euro fiecare. Instanţa va decide, la finalul procesului, daca sumele vor rămâne cele solicitate sau vor fi modificate.

Mai mult, este foarte clar că ucigaşul nu are de unde să achite astfel de sume, el fiind în prezent în închisoare, acolo unde, probabil, va şi rămâne pentru următorii ani.

Recent, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au decis să trimită în judecată dosarul crimei.

Criminalul educatoarei din București a trimis un bilet de adio înainte să își omoare soția: ”Sunt conștient că voi ajunge la pușcărie”

În vârstă de 48 de ani, Liliana a fost ucisă după ce soţul ei, faţă de care avea un ordin de protecţie, a intrat peste ea în casă şi a înjunghiat-o în inimă. Totul s-a întâmplat pe 12 august 2021 în apartamentul femeii din zona spitalului Fundeni din Bucureşti.

Drama Lilianei începuse cu mult timp înainte, spun rudele, iar soţul ei, Valentin Faur, ar fi terorizat-o ani la rând.

Cei doi au trecut inclusiv printr-o dramă de nedescris, în urmă cu 20 de ani, atunci când fiul lor în vârstă de numai doi ani a fost lovit cu maşina chiar de tatăl său şi şi-a pierdut viaţa.

Ce a îndurat timp de 12 ani femeia ucisă de propriul soţ. Fratele victimei: "Era diavolul în persoană"

Un bilet scris de criminal a fost găsit de anchetatori în casa în care Liliana a fost ucisă, semn că acesta a planificat crima.

"Lili are 4.000 de euro pe numele ei (...) să îi scoateți pentru datorii casă. Eu am amenzi, unele s-au prescris. Și firma are datorii, cred. Geta am lăsat trotineta, căștile și 7 milioane la magazin vis a vis de tine pe stradă la tine. Să achitați la facturi. Vedeți că telefonul Lilianei e în casă. L-a ascuns ea. Să îl dea Maria pe Olx, să îl vândă să achite la facturi. Închiriați casa toată să nu vină datorii sau la câte o studentă într-o cameră sau faceți mai multe camere din rigips să închiriați să nu se adune datorii", a scris criminalul în biletul către fiicele sale.

Pentru crimă, Valentin Faur riscă acum ani grei de închisoare.