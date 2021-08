Ce a îndurat timp de 12 ani femeia ucisă de propriul soţ. Fratele victimei: "Era diavolul în persoană"

"Era dublă personalitate, era partea cu avocatul şi era diavolul în persoană. Pe stradă era avocat și în casă cu familia unde trebuia să fie avocatul, era diavolul", a spus fratele victimei, în reportajul difuzat la News Hour With CNN.

Femeia chinuită o viaţă de soţul care a şi ucis-o într-un final a fost înmormântată în judeţul Mureş. Chiar dacă victima de 48 de ani avea un ordin de protecţie în vigoare, a făcut greşeala de a-l primi pe criminal în casă pentru a discuta.

Cei doi se aflau în proces de divorţ după o căsnicie de 20 de ani. Problemele ar fi început după naşterea copiilor. Bărbatul obişnuia să bea, refuza să se angajeze, iar salariul de asistent educator al victimei nu era de ajuns pentru a întreţine o familie de 4 persoane.

Apropiaţii povestesc că victima îndura violenţe greu de imaginat de ani buni. Atât ea, cât şi fiicele de 12 şi 16 ani. Copilul mai mare suna cel mai des la poliţie când părinţii se certau. Mai mult, şi ea a cerut un ordin de protecţie după ce tatăl a atacat-o.

Cei doi au mai avut un copil, în urmă cu 20 de ani, care a murit la vârsta de 2 ani într-un accident de maşină provocat de tatăl său. Apropiaţii povestesc că atunci bărbatul a trăit un şoc şi a fost internat la un spital de psihiatrie. Şi acolo a fost extrem de violent.

"Asta a fost altă întâmplare, am lăsat-o în trecut. Prima dată am zis a fost vina lui, a intrat în depăşire pe linie continuă şi a răsturnat maşina. A fost vina lui, dar am lăsat să treacă. Acum s-a întâmplat încă un accident. Deci gata, nu mai poate să treacă. E un criminal", adaugă fratele femeii ucise.

În ultimele 7 luni, victima a sunat de 10 ori la 112 şi de fiecare dată autorităţile au emis ordin de protecţie însă, femeia îşi retrăgea plângerile sub presiunea ameninţărilor.

Jurnaliştii News Hour with CNN au obţinut câteva dintre motivările femeii din care reies detalii înfioratoare. Pe lângă bătăile la care erau supuse atât ea cât şi cele două fiice, victima nu avea voie să iasă din casă decât cu acordul soţului şi doar în cazul în care anunţa orele la care pleacă şi la care vine.

Mai mult, aceasta trebuia să se îmbrace doar în hainde de culoare închisă şi care îi acopereau mâinile şi picioarele

