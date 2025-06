Avioanele britanice NATO din Polonia au interceptat două avioane spion rusești deasupra Mării Baltice

Avioanele de vânătoare britanice staționate în Polonia au interceptat două avioane de recunoaștere rusești în zona Mării Baltice. Informația a fost comunicată de Comandamentul Întrunit al Forțelor Aeriene NATO, potrivit publicației "European Truth", scrie Pravada.

Aeronavele britanice au decolat de la baza aeriană din Malbork pentru a intercepta și escorta avioane rusești care decolaseră din regiunea Kaliningrad.

"Două aeronave rusești au fost interceptate într-o singură misiune de avioanele Eurofighter Typhoon, aflate în serviciul Forțelor Aeriene Regale Britanice și desfășurate în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în Polonia", se menționează în comunicatul oficial.

Comandamentul NATO a subliniat că misiunea de Poliție Aeriană reprezintă "o piatră de temelie a angajamentului Alianței pentru menținerea securității și integrității spațiului aerian". Totodată, au fost publicate și imagini din timpul operațiunii.

Two ?? aircraft were intercepted in a single sortie by RAF Typhoons ?? deployed on NATO's enhanced Air Policing mission in ??



NATO's Air Policing stands as a cornerstone of the Alliance's commitment to maintaining the security and integrity of #NATO airspace pic.twitter.com/bDhIGeAfaM