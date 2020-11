Firea, mesaj dur pentru Ludovic Orban: "Ludovice, uite-aşa un obraz gros avem! Dar să nu mai zici cuiva! Să rămână între noi!”

Un urma controalelor efectuate la Spitalul Colentina, Malaxa, Sf. Ioan şi Spitalul Sf Stefan, Ludovic Orban a declarat că nu a găsit nereguli.

''În cadrul acestei vizite efectuate împreună cu domnul primar general, am inventariat posibiltatea de creştere a numărului de paturi la Terapie Intensivă, la Spitalul Malaxa, unde au nevoie de instalaţie de alimentare cu oxigen suplimentară pentru a putea pune în funcţiune încă cinci paturi de Terapie Intensivă (...) De asemenea, fără a fi specialişti, ne-am interesat şi privitor la funcţionarea instalaţiilor de gaz, de aer comprimat, a instalaţiilor electrice, situaţia controalelor de mentenanţă, de service, dacă s-au efectuat toate avizărilor”, a declarat Orban.

În replică, Gabriela Firea a postat un mesaj dur pe reţelele de socializare

“Ludovice, uite-asa un obraz gros avem! Dar sa nu mai zici cuiva! Sa ramana intre noi!” Asta-i zice primarul dreptei unite in rele premierului dreptei care a falimentat economia si a dat de gard lupta cu pandemia!

Azi s-a consumat episodul : plimbat de mână prin spitalele din Bucuresti, administrate de Primarie. Cu scopul de a gasi ceva gresit - prilej să mai dea o declaratie anti-Firea”, a pus Firea în postarea de pe Facebook.

Ludovic Orban: "De exemplu, la Colentina situaţia este în regulă, la Spitalul Sfântul Ioan de asemenea e în regulă, la Malaxa am înţeles că, în cursul acestui an sau anul trecut, a fost investiţia de realizare a tuturor"

“Surpriza! Totul este lăsat in buna regula si organizare, investitiile in sanatate din ultimii 4 ani se simt. Pe cand o vizita la spitalele din subordinea ministerului?

Va dau eu, puisorilor, lista spitalelor de sub Tataru care sunt adevarate pericole pentru pacienti! Fara avize ISU, fara incercare de remediere, fara progres, fara respectarea masurilor primite.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, este de părere că pentru situația medicală suntem vinovaţi toţi din această ţară

"Si nu, nu va grabiti sa dati vina pe medici si manageri! Ei au facut tot ce este omeneste posibil! Voi sunteti vinovati, pentru ca ati taiat mereu banii de la Sanatate!

Si cand eu am investit 4 ani in spitalele Primariei, am facut-o doar cu votul consilierilor generali social democrati. Cei de dreapta s-au opus, au votat impotriva, in dispret fata de nevoile bucurestenilor”, a mai spus Firea în postarea de pe Facebook.

Gabriela Firea: "Ludovic Orban se cocoaţă obraznic pe munca altora"

“Uite-asa un obraz gros avem, Nicusoare! Maine mergi cu mine in campanie electorala, sa ma aleg deputat de Bucuresti, la cantinele sociale, cresele, centrele pentru persoanele vulnerabile din Capitala! Da, alea deschise sau in care a investit masiv Firea. Am auzit ca-s bune pentru o poza de campanie!” - zice Orban, cocotandu-se obraznic pe munca altora", a mai spus Gabriela Firea în postarea de pe Facebook.