Florin Cîțu: Misiunea de aducere acasă a românilor din Afganistan este ”în desfăşurare”

„Situaţia este în desfăşurare, am vorbit cu domnul general Ciucă, care a fost la Biroul Politic Naţional, este în desfăşurare, în cel mai scurt timp vom avea informaţii când se întorc acasă cetăţenii români. (...) Am folosit din primul moment toate oportunităţile pe care le-am avut, am discutat şi cu NATO, a fost şi o aeronavă NATO care a luat cetăţeni, am avut şi avem şi o aeronavă a noastră acolo, au fost folosite toate oportunităţile pe care le-am avut ca să-i aducem pe români acasă cât mai repede”, a declarat Florin Cîţu, miercuri, după şedinţa BPN al PNL.

Aeronava Forţelor Aeriene Române, C-130 Hercules, urmează să preia şi alţi cetăţeni din Afganistan, a mai precizat Florin Cîțu. Aceasta a decolat ieri în cadrul misiunii de evacuare a cetățenilor români din Afganistan.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, ieri, că mai sunt 27 de cetățeni români în Afganistan, parte din misiunea ONU.

„Suntem pregătiți împreună cu cu colegii de la MApN, cu o echipă consulară, care de asemenea va face deplasarea în acest avion pentru a acorda asistență consulară la fața locului pentru cetățenii români, în caz de nevoie, să evacuăm, sperăm noi, în condiții de siguranță, cetățenii români care se află încă în Kabul.

După cum am afirmat deja, 27 de cetățeni români se află acolo, o parte dintre ei se găsesc chiar în Aeroportul Internațional Hamid Karzai, o parte se află în alte locații. Este vorba despre un număr ceva mai mic de români, care sunt activi în misiunea ONU de asistență în Afganistan, și care se află într-o clădire ONU din Kabul.

De asemenea, mai sunt alți cetățeni români care se află într-o bază militară în apropiere de Aeroportul Internațional din Kabul. Ei și-au manifestat dorința să fie evacuați conform planului ONU de evacuare.”

