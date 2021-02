Florin Cîțu: Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2022

"Ştiţi foarte bine, vorbim despre un punct de pensie care a fost modificat din motive electorale să crească în septembrie. Rectificăm această problemă şi punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 2022. Trebuie să ştim că anul acesta punctul de pensie este de 1.442 lei, mai mare decât a fost punctul de pensie anul trecut, în jur de 1300 de lei.

La acest punct de pensie, de anul acesta, efortul suplimentar bugetar este deja de 8 miliarde de lei. Deja am început bugetul cu 8 miliarde de lei în plus. Sunt 19 miliarde de lei în plus faţă de 2019. Vorbim de o criză economică fără precedent în 2020 şi o perioadă de revenire în 2021", a declarat Florin Cîţu.

Raluca Turcan: Suntem la un minim istoric în ceea ce privește numărul de dosare de pensii restante la recalculare

Suntem la un minim istoric în ceea ce privește numărul de dosare de pensii restante la recalculare, anunță ministrul Raluca Turcan.

”În acest moment suntem la un minim istoric în ceea ce privește numărul de dosare de pensii restante la recalculare: au mai rămas de soluționat doar 139 de dosare de pensii naționale, din cele aproape 19.000 câte erau în ianuarie 2020.

Mai mult, în cazul celor 139 de dosare rămase lipsesc, în mare parte, documentele necesare pentru recalculare – lipsuri care pot fi completate doar de beneficiari și nu țin de competența caselor de pensii.

În ceea ce privește pensiile internaționale, 1.700 de dosare restante de acest fel au fost rezolvate doar în ultimele trei săptămâni. Astfel, numărul celor care rămân de soluționat este de circa 3.700, de la o restanță de 5.400 la momentul preluării mandatului.

M-am bucurat să văd că multe case de pensii au înțeles solicitarea făcută la începutul anului, de a urgenta rezolvarea dosarelor restante.

Am făcut ieri, împreună cu Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, o nouă analiză a rezultatelor, pentru a identifica județele unde este nevoie de o mobilizare mai bună la nivelul caselor de pensii, pentru recuperarea restanțelor.

Vom lua măsuri pentru intensificarea ritmului de lucru acolo unde este cazul, astfel încât, treptat, să nu mai avem situații în care se depășește termenul legal de soluționare.

Le mulțumesc angajaților din casele județene de pensii care au făcut eforturi mari pentru a recupera întârzierile și pentru că înțeleg cât de important este ca pensionarii să beneficieze de drepturile lor, conform muncii depuse. De asemenea, vom stabili un calendar pentru modernizarea condițiilor de lucru în casele de pensii, astfel încât pe viitor, munca angajaților să se poată desfășura cât mai bine cu putință, spre beneficiul celor care au muncit o viață întreagă și care își așteaptă, la timp, toate drepturile cuvenite conform legii”, transmite ministrul Muncii Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

