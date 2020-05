Florin Cîţu: Planul de relansare economică şi alegerile, printre subiectele discutate în şedinţa preşedintelui Klaus Iohannis

”Nu pot să spun exact ce s-a discutat acolo, dar tema relansării a fost discutată. Este clar că PNL se concentrează în acest moment pe acest plan de relansare a ecomomiei. Trebuie spus că noi nu am oprit niciodată economia sau au fost sectoare importante care nu au fost oprite, de aceea au şi fost rezultatele din primul trimestru, dar în aprilie şi mai multe companii au resimţit efectul crizei din sănătate şi trebuie ajutate”, a declarat, marţi seară, Florin Cîţu.

Cîţu a precizat că s-a discutat și despre alegerile din acest an.

”Binenţeles că am discutat despre alegeri şi am spus că mă bucur că avem această întâlnire. Noi nu am fost în campanie electorală în această perioadă aşa cum a fost Opoziţia. (...) Au fost discuţii şi despre cum vom aborda cele două tururi de alegeri, alegeri locale şi parlamentare. Nu pot să vă spun detalii, dar este un subiect de interes major pentru PNL”, a mai afirmat ministrul Finanţelor.