Florin Piersic revine în forță. Mesaj extrem de important pentru români

"E extraordinar, nu-mi vine să cred că totuși am această bucurie că după șase luni de zile în care am fost în pandemie toți, și dvs. și noi, actori, actrițe, tehnicieni, decoratori, muzicieni (...) să ne întâlnim cu publicul. Am două cuvinte pe care le iubesc în viața mea: bucurie și speranță.

Am avut speranța că într-o zi, chiar 6 septembrie cum e astăzi, să mă întâlnesc cu dvs. publicul nostru care, așa cum spunea maestrul Radu Beligan, e partenerul nostru cel mai prețios. Avem partener pe scenă, dar adevăratul partener sunteți dumneavoastră, publicul, care cred sau vreau să cred sau chiar sunt sigur că ați dorit să vă întâlniți din nou cu noi, cei care vă oferim în această seară o piesă pe care am jucat-o de peste 1.100 de ori în 10-11 ani și care poartă numele 'Străini în noapte'", a spus Florin Piersic.