Dușmanii îi poartă pică. Primele declarații ale lui Florin Salam, acuzat că a bătut o femeie: ”Vă cânt pe gratis, decât să îmi faceți măgării de astea! Fiți mai buni!”

Manelistul Florin Salam neagă faptul că ar fi bătut o femeie într-un hotel din București și susține că totul nu este decât o invenție a dușmanilor săi, a celor care nu suportă că are din nou succes.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Eu atâta vă spun: am început să cânt de ceva vreme, de doi trei ani nu am cântat, că am avut probleme și de sănătate și de familie. De când am început să cânt, mi se înscenează fel și fel de prostii dintr-astea. Eu atât v-aș ruga și vă spun cu inimă bună, că eu ar trebui să fiu răutăcios acuma, să spun nu știu ce la nervi. Îmi păstrez calmul, pentru că știu cum sunt cu inima, știu cât sunt de curat în situația asta.

Vedeți-vă de treaba voastră, oameni buni! Nu mai încercați să faceți rău altora. Eu am familie, am copii, am o meserie pe care vreau să mi-o duc mai departe”, a declarat Florin Salam reporterilor Antena 3 CNN.

Acesta susține că acuzațiile sunt doar ”răutăți” menite să-i pună piedică în activitatea profesională.

”Răutățile astea care vin acum sunt ca să-mi dea stop la niște proiecte. Nu există! Fiți mai buni, mă, nu mai faceți măgării! Dacă aveți nevoie de ceva, dacă vreți să vă cânt și să nu vă iau bani, vă cânt pe gratis, decât să îmi faceți măgării de astea. Și rămânem și prieteni!”, mai spune manelistul.

Totodată, avocata acestuia spune că Salam a fost audiat doar în calitate de martor și că la dosar încă nu a fost depus un certificat medico-legal care să arate că femeia a fost bătută.

Florin Salam a fost audiat marți seară, la Secția 1 de Poliție. El este acuzat că a bătut o femeie, cunoscută ca fiind damă de companie, într-un hotel din București.

”Am făcut atac de panică de dimineață. Deci vă rog să mă credeți chiar nu sunt ok. Pe 1 (n.r. ianuarie), în prima seară a anului, nimeni nu își dorește să i se întâmple chestia asta, adică să îți începi anul așa și mergi la un om care pare, atenție, pare ok și te duci acolo și vezi un monstru”, este mărturia tinerei care acuză că a fost bătută de Florin Salam.

Tânăra în vârstă de 23 de ani susține că a fost lovită în cap și în piept cu telefonul mobil.