Fost jandarm în Adjud, primul viceprimar român din Italia: ”M-au surprins plăcut italienii care mi-au acordat încredere”

El se află la al doilea mandat și este primul viceprimar român din Italia, potrivit Rotalianul.

Riano este o localitate de 10.000 de locuitori, dintre care peste 1000 sunt români.

„Îmi desfășor activitatea de antreprenor în sectorul de construcții și sunt implicat activ, de peste 10 ani, în viața socială și politică a localității. Am câștigat alegerile locale din 2016, după care am fost consilier 3 ani, iar ultimii doi ani assessore, mai precis consilier în executivul comunei”, a declarat românul pentru Rotalianul.

Toader Stoica crede că cei mai mulți dintre alegătorii lui au fost români, dar este încântat de faptul că și italienii l-au votat:

„Cu multă muncă si multă răbdare se obține totul. Încă o dată s-a dovedit că românii sunt foarte puternici atunci când sunt uniți.

Predominante cu siguranță au fost voturile românilor, dar m-au surprins plăcut și italienii care mi-au acordat încredere și au decis să mă voteze. Atât înainte de acest mandat, cât și acum, scopul meu a fost sa fiu aproape de români și să răspund prompt nevoilor lor.”

Toader Stoica a povestit pentru Monitorul de Vrancea că a plecat din România în 1994, când avea 25 de ani. Pe atunci, lucra în cadrul Jandarmeriei din Adjud:

„Am plecat în Italia la începutul anului 1994, la vârsta de 25 de ani. Lucram în Jandarmerie, în Adjud. Am fost angajat din sursă externă. După doi ani în care am lucrat la jandarmi, mi-am dat demisia și am ales să plec în Italia ca să-mi fac un trai mai bun.

Inițial, am spus că plec cu gândul să fac bani și să mă întorc în România ca să-mi cumpăr o locuință. Cu timpul, am hotărât să mai muncesc o vreme în Italia pentru a-mi permite o locuință mai mare.

În 1996, s-a născut fiica mea, așa că am decis să rămân în continuare în Italia. Prima dată am lucrat ca salahor, după aceea am lucrat în construcții, apoi, ușor, ușor mi-am deschis o firmă de construcții în 2007.”



