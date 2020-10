Un fost pușcăriaș se dădea medic ca să-i păcălească pe bătrâni prin metoda accidentul. Cum proceda

Individul în vârstă de 30 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru înselăciune în formă continuă. El se recomanda ca fiind medicul Barbu de la Spitalul Judeţean Brăila şi aborda persoanele în vărstă cărora le cerea bani pentru a efectua diverse operaţii medicale menite să le salveze vieţile rudelor împlicate în accidente rutiere.

Folosind medoda "accidentul”, falsul medic reuşea să îşi convingă victimele să îi dea toţi banii pe care îi aveau în casă, pentru ca rudele lor să scape cu viaţă.

“Pentru a fi convingator, si-a schimbat vocea si s-a recomandat ca fiind de la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, care i-a confirmat ca fiul sau a fost accidentat grav, necesitand o interventie chirurgicala la Bucuresti, dar ca are nevoie de bani pentru a-l transporta. Persoana vatamata i-a confirmat ca are in casa suma de 11.000 lei si ca o poate pune la dispozitie, dupa care i-a precizat acestuia adresa unde locuieste, pentru a veni sa ridice banii”, a precizat procurorul de caz în rechizitoriu.

De multe ori, victimele, cu vârste cuprinse între 65-79 de ani, sufereau şocuri emoţionale puternice când “aflau” că rudele lor erau în pericol.

“Pe fondul socului emotional, victima a fost convinsa de cele relatate de interlocutor, precizandu-i acestuia ca are in casa suma de 10.000 lei si 1.000 euro. La cererea sa, victima i-a comunicat adresa unde locuieste (…) In aceasta zona, s-a intalnit cu persoana vatamata si a ridicat sumele de 10.000 de lei si 1.000 de euro”, se menţioneaza în rechizitoriu, notează infobraila.ro

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat la patru ani de închisoare pe data de 08 octombrie, 2020. Falsul medic a fost obligat să le dea banii înapoi victimelor sale.

Mai exact, are de restituit peste 127000 de lei .