Fostul consul al României la Milano dă în judecată Guvernul Orban

Fostul consul al României la Milano, Tiberiu Dinu, dă în judecată Guvernul Orban după ce a fost rechemat din funcție, printr-o decizie a Guvernului, fiind acuzat că a solicitat intervenţia carabinierilor împotriva românilor care nu au reuşit să voteze la alegerile prezidenţiale din 2014 şi care au refuzat să părăsească zona secţiei de votare.

"În cazul domnului consul general al României de la Milano reamintesc că această decizie trebuia luată de mult de orice guvern într-o ţară normală care asistă, fără adoptarea niciunui fel de măsură, pentru un reprezentant al statului român trimis în străinătate care este trimis acolo să apere drepturile cetăţenilor români, iar consulul propus pentru a ocupa funcţia aceasta la Milano este cel care în al doilea tur la alegerile prezidenţiale din 2014 a chemat carabinierii la Consulatul din Torino şi vă amintiţi imaginile cu cetăţenii români loviţi, gazaţi de forţele de ordine din Italia la solicitarea acestei persoane. O astfel de persoană nu mai are ce căuta într-o funcţie de reprezentare a statului român şi este o reparaţie morală faţă de cetăţenii români care au fost umiliţi şi agresaţi la votul din diaspora la alegerile prezidenţiale din 2014", a spus Dancă.

Contactat telefonic la Antena 3, Tiberiu Dinu a negat acuzațiile și a spus că intenționează să dea în judecată responsabilii pentru această decizie.

”Nu am primit nicio explicație. Dar vreau să spun că în 2014 nu am fost prezent la alegerile de la Torino. Nici în primul tur și nici în al doilea. Un coleg a solicitat să rămână el președintele secției de votare la Torino. Eu în primul tur am fost președintele sectiei de votare la Genova, iar în al doilea tur am fost în spital”, a spus Tiberiu Dinu.

”Plănuiesc să îi dau în judecată pentru că toate motivele care stau la baza rechemării mele nu sunt adevărate”, a mai spus fostul consul.