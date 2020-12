De 30 de ani, copiii și tinerii își antrenează inteligența în cadrul programelor educaționale ale Fundației Dan Voiculescu

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aniversează, în acest an, 30 de ani de existență în slujba educației de performanță, a cercetării și inovării în România.

Activitățile desfășurate de Fundația Dan Voiculescu au ca scop spijinirea și promovarea tinerilor valoroși, prin Clubul de Excelență și platforma de e-learning #ȘcoalaFDVDR, precum și susținerea cercetării și inovării în România, prin Senatul Științific.

"Noi, echipa FDVDR, credem în munca noastră, credem în acești copii, credem în viitorul lor și în dezvoltarea României! Credem că acolo unde există pasiune, calea către succes este una sigură și cu sens unic! Am construit această poveste frumoasă și trainică alături de mii de parteneri extraordinari, de personalitățile care au fost alături de noi în toți acești ani, de colaboratorii noștri, alături de părinți, alături de profesori și de inventatorii pe care i-am susținut și promovat, prin Senatul Științific. Ne dorim ca povestea noastră să devină un reper, să inspire și să continue la fel de frumos. Să putem proiecta următorii 30 de ani, într-o oglindă a succesului și performanței, ca un testament al implicării noastre, a tuturor, în dezvoltarea României!", a declarat Trisi Cristea, Director General FDVDR.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este membru al European Council for the High Ability și membru al World Council for Gifted and Talented Children.